Karan Johar attend avec impatience l’urgence de Kangana Ranaut; est un correctif sur les cartes?

Karan Johar et Kangana Ranaut’La guerre de s restera gravée dans l’histoire du cinéma indien, mais il semble qu’ils pourraient bientôt mettre fin à leur guerre. Comme on dit, rien n’est permanent, et quand on parle de Bollywood, ce n’est pas le cas. Récemment, Karan a parlé de la sortie prochaine de Kangana et a mentionné qu’il était ravi de regarder le drame politique Urgence. Dans son interview avec l’Indian Express, le Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani On a demandé au cinéaste s’il souhaitait faire un drame politique, et il a immédiatement répondu qu’un film politique était en train de se faire : » Urgence est en train d’être réalisé, et je suis ravi de le regarder. » Urgence présente Kangana Ranaut dans le rôle principal, où elle joue le rôle d’un ancien Premier ministre, Indra Gandhi, et le premier regard et le teaser en ont laissé beaucoup impressionnés.

Karan Johar a révélé qu’il était ravi de regarder le réalisateur de Kangana Ranaut #Urgence#KanganaRanaut #KaranJohar pic.twitter.com/iyVkf4f4Kh Kangana Ranaut Daily (@KanganaDaily) 21 août 2023

Karan Johar parle positivement de Kangana Ranaut L’urgence et admet que l’industrie falsifie les chiffres du box-office au milieu des allégations de l’actrice de Queen sur le faux succès de sa dernière sortie, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahanmoi, avec Alia Bhatt et Ranveer Singh.

Karan Johar a récemment été fortement critiqué par Kangana pour avoir créé un énorme battage médiatique of Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani succès et a même affirmé comment les biggies comme eux fabriquent les chiffres du box-office et annoncent un mauvais film également en tant que superhot. Elle s’intéressait indirectement à sa sortie RARKP. Karan Johar a été interrogé sur la vérité sur le même sujet et s’il falsifiait des rapports au box-office, ce qu’il a admis et a dit: « Nous sommes tous des menteurs. Nous sommes tous de gros menteurs ». Et s’est exclamé que l’industrie falsifiait parfois également les rapports au box-office.

Regardez l’ancienne vidéo de Karan Johar partagée par Kangana Ranaut où il s’imprègne de faux numéros de box-office et plus encore.

Eh bien, toutes ces déclarations de Karan Johar font allusion à un patch up entre Kangana et lui, mais Kangana a été imprévisible, et même elle ne peut pas assurer si elle aimerait mettre fin à son inimitié avec KJo et star fresh.