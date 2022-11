Karan Johar annonce une nouvelle date de sortie pour le film vedette de Ranveer Singh, Alia Bhatt

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est l’un des films les plus attendus de Bollywood car il marque le retour de Karan Johar à la réalisation après sept ans. Mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt en tête, le drame familial réconfortant met également en vedette les acteurs vétérans Jaya Bachchan, Shabana Azmi et Dharmendra dans des rôles clés.





Initialement prévu pour une sortie le 10 février 2023, quatre jours avant l’occasion de la Saint-Valentin, le film sortira désormais dans les salles le 28 avril de l’année prochaine, comme l’a révélé Karan Johar dans son dernier post Instagram.