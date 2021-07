Karan Johar annonce que son prochain réalisateur sera une « histoire spéciale » sur « l’amour et la famille » | Nouvelles des gens

New Delhi: le cinéaste de Bollywood Karan Johar a officiellement annoncé lundi qu’il était prêt à faire son retour au fauteuil du réalisateur avec une nouvelle histoire d’amour profondément ancrée dans les « racines de la famille ». Le projet sera annoncé mardi à 11h.

Karan a pris son compte Twitter pour faire l’annonce et a écrit: « C’est le début d’un nouveau voyage et mon chemin de retour à la maison – tout à la fois. Il est temps de retourner dans mon endroit préféré, il est temps de créer des histoires d’amour éternelles de derrière l’objectif. Une histoire très spéciale, vraiment immergée dans les racines de l’amour et de la famille. »

Parallèlement au tweet, Karan a également partagé une vidéo, qui contenait divers clips présentant différentes entreprises de lui et de ses sociétés de production.

La vidéo avait une narration de Karan, où on pouvait l’entendre dire que bien qu’au cours des cinq dernières années, il s’était investi pour rendre ses entreprises encore plus grandes, mais personnellement, il avait toujours manqué son premier amour, c’est-à-dire derrière la caméra en tant que réalisateur.

Il a ensuite annoncé qu’il était maintenant temps pour lui de revenir à ce qu’il aime, affirmant qu’il dévoilerait demain son nouveau projet, qui sera une histoire d’amour avec ses racines profondément ancrées dans la famille.

Il a conclu la vidéo en disant: « J’espère rechercher tous vos vœux et bénédictions alors que je commence ce voyage. »

La dernière réalisation de Karan pour le grand écran était « Ae Dil Hai Mushkil », qui est sortie en salles en 2016. Le film mettait en vedette les acteurs Anushka Sharma, Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai Bachchan et Fawad Khan.

En 2020, Karan avait annoncé qu’il dirigerait « Takht », un drame d’époque mettant en vedette Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar, Janhvi Kapoor et Anil Kapoor. Cependant, il n’y a eu aucune autre mise à jour sur ce film ambitieux du cinéaste.

Depuis son dernier passage en tant que réalisateur au grand écran, Karan a dirigé un segment pour deux anthologies Web, « Lust Stories » et « Ghost Stories ».

Outre ses passages en tant que réalisateur, le cinéaste aura également un certain nombre de projets de production en préparation.

Il produira Akshay Kumar et Katrina Kaif, vedette de « Sooryavanshi », ainsi que « Brahmastra » de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt.

Karan est également sur le point de lancer la sensation sudiste Vijay Deverakonda à Bollywood avec ‘Liger’, qui met en vedette Ananya Panday en tant que femme principale.