Karan Johar annonce la date de sortie de Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar

L’un des films les plus attendus de l’année est Govinda Naam Mera, avec Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Il y a à peine deux jours, les producteurs du film ont révélé que le film serait présenté en première sur Disney+ Hotstar. Le film devait initialement sortir en salles le 10 juin 2022, mais les producteurs ont décidé de le sauter et ont plutôt choisi de le distribuer uniquement sur OTT. La nouvelle date de sortie du film a finalement été révélée par Karan Johar, qui a également publié de toutes nouvelles affiches avec Vicky, Bhumi et Kiara.





Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani jouent les personnages clés de Govinda Naam Mera. Shashank Khaitan a écrit et réalisé le film, qui est réalisé par Dharma Productions.