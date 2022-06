Karan Johar annonce la date de la première avec un teaser

Dans un tout nouveau teaser dimanche, Karan Johar a révélé la date de la première de Koffee With Karan saison 7. La vidéo présentait des acteurs des saisons précédentes de Koffee With Karan, dont Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan, et bien d’autres. Le réalisateur a qualifié la prochaine saison de son émission de discussion de célébrités de « plus grande et meilleure », promettant encore une autre saison passionnante.

Karan a partagé que Koffee avec Karan la saison 7 sera diffusée sur Disney + Hotstar. Partageant un teaser, il a écrit sur Instagram : « Devinez qui est de retour ? Et cette fois avec de la bonne bière ! #HotstarSpecials #KoffeeWithKaran S7 commence le 7 juillet uniquement sur Disney+ Hotstar ! @disneyplushotstar @apoorva1972 @aneeshabaig @janhviobhan @dharmaticent. »

« Koffee With Karan saison 7 est de retour », a annoncé le cinéaste dans le clip qu’il a publié, qui a été édité avec diverses déclarations de célébrités des épisodes précédents. Ce sera plus grand, meilleur et plus magnifique cette fois. La vidéo a également eu des apparitions par les acteurs Sara Ali Khan et Aishwarya Rai.





Le cinéaste s’est ouvert sur son émission et a déclaré que Ranbir Kapoor avait demandé de ne pas l’inviter à son émission.

En s’adressant à Film Companion, Karan Johar a déclaré que Ranbir lui avait déjà dit qu’il ne viendrait pas à son émission car il devait « payer le prix trop longtemps ». Imitant Ranbir, Karan a déclaré: « Mujhe, s’il vous plaît, montrez pe mat bulao (S’il vous plaît, ne m’invitez pas à votre émission). »

Plus tôt, lors du podcast AIB en 2017, Ranbir a déclaré: «Je suis (fatigué). J’ai été forcé cette saison. Je lui ai dit « je ne veux pas venir ». Moi et Anushka (Sharma, sa co-star dans Ae Dil Hai Mushkil) allions en fait protester et rassembler toute l’industrie cinématographique parce que ce n’est pas juste. Tout en parlant des controverses et des déclarations controversées de l’émission de Karan, l’acteur a déclaré: «Il fait de l’argent avec nous. On vient et on se fait baiser tout au long de l’année. Et ce n’est pas bien.