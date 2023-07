Karan Johar abandonne l’avatar blingy après que sa mère lui ait dit de porter ‘dhang ke kapde’, les photos du cinéaste suscitent des réactions amusantes

L’avatar flashy de Karan Johar a un critique, et elle n’est autre que la mère du cinéaste, Hiroo Johar.

Le cinéaste et producteur Karan Johar est populairement connu pour ses déclarations de mode. Ses tenues colorées sont des looks d’aéroport largement discutés parmi les internautes et ses amis de Bollywood. Cependant, Karan a un critique de mode et elle est brutalement honnête avec lui.

Mercredi, Karan Johar a publié une publication carrousel de son dernier look sur Instagram. Karan a enfilé un costume noir classique pour la projection Bawaal de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor. Le réalisateur-producteur avait l’air pimpant dans le costume, mais cette fois, le mérite de ce look revient à la mère de Karan, Hiroo Johar. Oui, Karan lui-même a révélé qu’il portait ce look alors que sa mère lui demandait de porter des vêtements adaptés à son âge. Karan a laissé tomber la photo, avec une légende intéressante, qui se lit comme suit : « Ma kehti hai » Umar ho gayee hai… dhang ke kapde pehno…. Maman aapke liye yeh seedha sada suit…. ( par dil phir bhi kehta hai… yeh bright rang kab mujhse chodega ) coiffé par un calme @ekalakhani dans un classique @goyalkanika. photographié par un @sheldon.santos surpris.

Voici le poste

Même après avoir abandonné les couleurs vives et flashy, le look tout noir de Karan a impressionné les internautes et ses amis vaporeux. Ronit Bose Roy a écrit : « J’ai l’air bien Karan. » Rasshii Khanna a écrit: « Je l’ai possédé! » Mickey Contractor a écrit : « Kya baat hai ». Arjun Bijlani a écrit : « Sur le point ». Kajol a suggéré qu’il devrait revenir à son ancien avatar, « Retournez au bling! »

Sur le plan du travail, Karan fera son retour en tant que réalisateur avec Ranveer Singh, Alia Bhatt-star Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Avec le prochain film, Karan marquera son retour en tant que réalisateur après 7 ans. Son dernier réalisateur était Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai et Anushka Sharma-vedette Ae Dil Hai Muskil.

Karan Johar en colère contre les créateurs de Katrina Kaif, Joyeux Noël de Vijay Sethupathi

Lundi, la date de sortie de Katrina et Merry Christmas de Vijay a été annoncée. Le réalisateur de Sriram Raghavan sortira sur les écrans le 15 décembre. Le film se heurtera à la production de Karan Sidharth Malhota, Disha Patani, Rasshii Khanna-vedette Yodha. Quelques heures après l’annonce de la date de sortie de Merry Christmas, Karan a exprimé sa déception face à la dernière mise à jour de Merry Christmas. Soutenu par Dharma Productions de Karan Johar, Sidharth Malhotra et Disha Patani-star Yodha sortira également le 15 décembre. Il semble que le fabricant de K3G ne soit pas trop excité par le choc au box-office.

Karan Johar a écrit sur l’application de partage de photos : « S’affronter à un rendez-vous sans la courtoisie d’un appel téléphonique n’est, espérons-le, pas la voie à suivre pour les studios et les producteurs… Si nous ne restons pas unis en ces jours théâtraux difficiles et stimulants, alors nous appeler une fraternité est futile. » Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan sortira au cienmas le 21 juillet.

