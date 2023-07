Karan Johar est allée sur Instagram et a écrit une note à Shanaya Kapoor après avoir annoncé un film avec Mohanlal.

La fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, Shanaya Kapoor, est prête à faire ses débuts d’actrice en annonçant son film Vrushabha avec la superstar du sud Mohanlal. Cette nouvelle a pris d’assaut Internet. Pendant ce temps, Karan Johar s’est rendu sur Instagram et a écrit une note pour la future actrice.

Samedi, Shanaya et Mohanlal se sont rendus sur les réseaux sociaux et ont annoncé leur film qui sortira en hindi, kannada, malayalam et télougou. Karan Johar, qui est très proche des parents de Shanaya, Sanjay et Maheep, a réagi à la nouvelle. Il a écrit: «Certains voyages sont perçus comme privilégiés, certains reçoivent également l’étiquette de bénéfice de la lignée… et tout cela est vrai, mais en toi Shanaya @ shanayakapoor02, je n’ai vu qu’une fille qui ne rêvait que d’être une artiste pure et face à la caméra seulement quand vous avez mis tout cet immense travail acharné et tant de passion. »

Il a ajouté : « C’est une si belle opportunité pour vous… tellement d’apprendre du légendaire @mohanlal sir… que j’admire et respecte tellement… #VRUSHABHA est un spectacle pan-indien qui épatera le monde avec son récit et des visuels à couper le souffle… en tant que famille pour vous, je suis très reconnaissant à toute l’équipe de nous avoir donné cette opportunité… merci à l’immense talent #roshanmeka… aux studios Connekkt media AVS et à mon chéri et le meilleur @ektarkapoor… nous sommes humbles et reconnaissant à vous tous. »

« Tu vas briller sur la fille… concentre-toi sur l’objectif final et ne te laisse jamais distraire par les obstacles sur ton parcours ! Votre persévérance vous guidera…. Et vous et moi savons tous les deux quelles nouvelles passionnantes sont encore à venir », a-t-il conclu.

Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor ont laissé tomber des cœurs sous le poteau. Ekta Kapoor a également réagi à son message. Elle a commenté: « Je t’aime karan, tout ce que je peux dire, c’est tum kyaaaa Mile hum na rahe hum tum kya mile. » Shanaya Kapoor a déclaré: « Je t’aime, merci d’avoir toujours mon dos et j’ai hâte. »

Les internautes ont également exprimé leur point de vue sur son message. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Népotisme ko kya mast Sugar Coat kia hai ! (Quel manteau de sucre pour le népotisme !) » La deuxième personne a déclaré : « Rappelle les commentaires des gestionnaires dans les entreprises. Si vous savez que vous savez. » La troisième personne a dit : « Chal bay jhoot mat bolo bss ameeron k bachy launch krny k baad itnay bara essay likaa. Kuch khaas nhi hy est moi avi gozain mt maro.. népotiste. (D’accord, ne mentez pas, les riches écrivent un si gros essai après le lancement. Il n’y a rien de spécial là-dedans, ne le frappez pas encore. Népotiste).

Une autre personne a commenté : « Le népotisme n’est pas un problème tant qu’il n’est pas utilisé à mauvais escient de cette manière. Quel débutant sans rien prouver au public décroche un rôle avec Mohanlal, tu me dis ? »