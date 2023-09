Karan Johar a laissé la star de Jawan Shah Rukh Khan perplexe après lui avoir demandé de déboutonner sa chemise lors de leur première rencontre

Karan Johar et Shah Rukh Khan partagent aujourd’hui un lien indestructible, et eux-mêmes n’avaient jamais imaginé que leur relation durerait éternellement, car ils sont frères pour la vie comme elle a commencé. Dans sa dernière conversation, Karan Johar a révélé comment sa première rencontre avec le Jawan la star était embarrassante. Karan Johar a raconté dans son interview : « Je me souviens de ma première rencontre avec Shah Rukh Khan. C’était fou parce que je me souviens que j’étais assistant pour DDLJ. Je lui ai dit : ‘Oh, tu sais que tu portes un jean Wrangler.’ Vous devriez porter des jeans Levi’s. Ils vous iront simplement mieux. Il était abasourdi. Je ne savais pas ce qui me donnait ce droit. Et j’ai dit : ‘Oh, tu as une pomme d’Adam, tu dois ouvrir ta chemise de 2 à 3 boutons.’ Alors, il n’a cessé de hocher la tête, puis il a dit : « Voulez-vous me donner un moment, pouvez-vous appeler Adi (le réalisateur Aditya Chopra) ? »

Karan a en outre ajouté que comment Shah Rukh Khan n’était pas à l’aise avec la conversation et a demandé à Aditya Chopra de le rejoindre et a demandé si Karan se demandait qui était-il. « Ouais kaun hai ? Kahan se aaye ? Aur ouais simple pomme d’Adam ke baare mein kyun baat kar raha hai (Qui est-il ? Et pourquoi parle-t-il de ma pomme d’Adam) ? Alors Adi lui a dit : « C’est un citadin, ils parlent tous comme ça. » J’étais très sincère. Finalement, Shah Rukh a commencé à s’amuser avec toutes ces choses que je disais et il m’a dit : « Que veux-tu faire ? Je me disais : « Je veux devenir designer ».

Karan Johar, qui n’hésite jamais à partager des détails sur sa vie personnelle, a même mentionné à quel point il n’avait pas eu de chance en AMOUR et n’avait désormais aucun espoir de trouver un partenaire dans sa vie. KJo a révélé qu’il avait eu de nombreux chagrins et qu’il avait vécu une histoire d’amour non partagée et que son histoire n’était rien de moins que son film de réalisateur Ae Dil Hai Mushkil avec Ranbir Kapoor et Anushka Sharma dans les rôles principaux.

Shah Rukh Khan profite actuellement du succès massif de son dernier blockbuster. Jawan et il est prêt pour Dunky barré par Rajkummar Hirani.