Karan Deol présente la fiancée Drisha Acharya aux paps lors de leur première apparition publique depuis leurs fiançailles

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, va bientôt se marier avec son amour, Drisha Acharya, et les fiancés ont fait leur première apparition publique, laissant les internautes ravis. Jeudi, Karan et Drisha ont été repérés pour un déjeuner à Mumbai. Dès que le couple est arrivé au restaurant et est sorti devant la voiture, ils ont été accueillis par les papas. Il s’agit de la première apparition publique du couple, depuis l’annonce de leurs fiançailles.

Karan et Drisha se frayèrent un chemin à travers les bouillies et atteignirent l’entrée du restaurant. Avant d’entrer dans la salle, le couple a posé pour les photographes. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende « #karandeol avec sa fiancée #drishaacharya ».

Dès que la vidéo a été rendue publique, plusieurs internautes ont réagi à la vidéo. Un internaute a écrit : « Cute together ». Un autre internaute a écrit « Hayyyy ». L’un des internautes a écrit : « Carrière khatam. Shadi hajam. » Un autre internaute a écrit : « Jaruri nhi hai dosto sabhi bache kamiyab hoo voo apne mumy papa chachu dada ji ki respecte kerta hai voo bhi bhoot badi baat hai J’aime karan comme un bon fils enfant innocent (il n’est pas nécessaire que chaque enfant vedette réussisse . Il respecte ses parents, ses oncles et ses grands-parents. J’aime Karan comme un bon fils, un enfant innocent).

Plus tôt en mai, des informations ont révélé que Karan Deol se marierait le mois prochain. Les rapports décrivent Karan et Drisha comme des amoureux d’enfance. Drisha Acharya est directrice d’une agence de voyages à Dubaï. Comme Karan, elle vient d’une famille de cinéma. Son arrière-grand-père Bimal Roy est considéré comme l’un des plus grands cinéastes indiens de tous les temps. Connu surtout pour ses films réalistes et socialistes, Bimal Roy a réalisé des classiques de tous les temps tels que Do Bigha Zamin, Parineeta, Devdas, Madhumati, Sujata, Parakh et Bandini. Sur le front du travail, Karan a été vu pour la dernière fois à Velle.