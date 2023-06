Karan Deol inspiré par TJMM de Ranbir Kapoor ? Prend cette grande décision pour son mariage avec Drisha Acharya

Karan Deol est prêt à se marier avec sa bien-aimée Drisha Acharya le 16 juin. Les festivités de mariage de l’adorable couple ont déjà commencé, et les vidéos et photos de ce couple simple et mignon ont conquis les cœurs. Et maintenant, la dernière mise à jour est que Karan et Drisha resteront avec leurs parents après le mariage, ce qui est très différent de la génération actuelle. Nous voyons évidemment cela se produire dans les films après de nombreux conflits. Mais ici, dans la vraie vie, Karan Deol s’est avéré être le vrai Mickey de Tu Jhooti Main Makkar, qui aime sa famille et sa femme de la même manière et reste également avec elle avec sa famille après le mariage.

Karan Deol est le vrai Mickey de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor avec Tu Jhooti Main Makkar.

Le dernier buzz dans l’industrie est que Karan Deol a rassuré son père Sunny Deol qu’il ne déménagera nulle part mais qu’il restera avec eux même après le mariage. Selon les rapports de TOI, Sunny avait l’habitude de pleurer chaque fois qu’il pensait à sa séparation d’avec son fils Karan Deol. « Sunny pleurait à chaque fois que le sujet des plans résidentiels post-mariage de Karan revenait, jusqu’à ce que Karan rassure son père que Drisha et lui n’avaient pas l’intention de rester seuls. » On dit que Drisha a également approuvé cela. « Elle est très axée sur la famille et a toujours chéri les valeurs familiales. »

Les Deols sont la famille la plus cool de B Town, et qui aimerait rester à l’écart d’une famille aussi incroyable ? Drisha et Karan se marieront demain, et les biggies B-Towj de Salman Khan, Ranveer Singh et bien d’autres devraient donner leur bénédiction aux futurs mariés. On dit que la réception va être une nuit d’enfer. Les fans ont vraiment hâte de voir un aperçu intérieur de ce grand et gros mariage de Bollywood.