Karan Deol, Drisha Acharya Wedding: Pooja, l’épouse timide des médias de Sunny Deol, vue lors d’une réception avant le mariage [View Pic]

Karan Deol, le fils aîné de Sunny Deol, s’est marié aujourd’hui avec sa petite amie de longue date Drisha Acharya. Elle est la petite-fille du légendaire cinéaste Bimal Roy. Les noces ont eu lieu à Mumbai. Nous avons vu des membres comme Sunny Deol, Dharmendra, Rajveer Deol, Abhay Deol, Bobby et Tanya Deol lors des cérémonies. Beaucoup s’interrogeaient sur la présence de la femme de Sunny Deol, Pooja. Eh bien, enfin, il y a une photo d’elle qui fait le tour des réseaux sociaux. Cela vient des fiançailles de Karan Deol et Drisha Acharya. On peut voir Pooja assis avec la mariée. Regarde…

On peut la voir dans une robe de couleur olive. Pooja Deol est une jolie femme. Étant donné la beauté des fils de Sunny Deol, on voit qu’ils ont de grands gènes. Pooja Deol a également été vue aujourd’hui lors du mariage dans un ensemble sharara vert.

Jetez un œil à la photo de Pooja Deol du mariage (3e photo)

Eh bien, Pooja Deol est une femme anglo-indienne. Sa mère était britannique tandis que son père est indien. Sunny Deol et elle se sont mariés en 1984. Il s’est marié juste après ses débuts en 1983 avec le film Betaab. Leur fils cadet Rajveer prévoit également d’entrer dans des films. La famille décide maintenant de son premier véhicule. Les fans discutent également de la façon dont Hema Malini et ses deux filles, Esha et Aahana, ne doivent pas être vues au mariage. Il semble que l’actrice n’ait pas assisté car sa mère Hema Malini est restée à l’écart des fonctions familiales. Mais ils pourraient venir pour la réception. Comme nous le savons, Dharmendra était marié à Prakash Kaur avant de se marier avec Hema Malini.

Il semble que Pooja Deol ait vécu à Londres pendant quelques années après son mariage. C’est une écrivaine. Sunny Deol venait lui rendre visite entre ses horaires. La dame a préféré rester à l’écart des médias. Certains disent que les prétendues rumeurs d’amitiés étroites de l’acteur avec Amrita Singh et Dimple Kapadia ont créé des troubles dans leur vie. Pooja Deol est très aimée de sa belle-famille. Mais la dame aime rester à l’écart des projecteurs et il en a été ainsi.