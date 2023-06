Karan Deol-Drisha Acharya semble follement amoureux l’un de l’autre, la première photo du mariage devient virale

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, s’est marié avec la petite-fille de Bimal Roy, Drisha Acharya, le dimanche 18 juin, et la première photo du mariage est sortie. Le mariage de Karan et Drisha était une grande célébration tenue au Taj Lands End, Bandra, Mumbai. Le duo s’est marié selon les coutumes hindoues.

Paparazzo Pallav Paliwal a partagé la photo et les vidéos de la cérémonie de mariage sur son Instagram et a écrit : « Nos plus sincères félicitations au couple @imkarandeol @drishaacharya. »

Voici le poste





Sur le front du travail, Karan Deol a été vu pour la dernière fois à Velle, soutenu par Ajay Devgn. Il sera ensuite vu dans Apne 3.