Karan Deol, Drisha Acharya Mariage : Sunny Deol danse de tout son cœur lors des fiançailles de son fils ; les fans disent, ‘Kuch nahi badla’

Les festivités du mariage du fils de Sunny Deol, Karan Deol, ont commencé lundi soir par une cérémonie de roka. En un rien de temps, les vidéos et les photos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Une vidéo de Sunny Deol dansant sur The Punjaabban Song du film JugJugg Jeeyo de 2022 est partout sur Internet. Alors que Sunny Deol bosquet au rythme de la piste énergique, son frère Bobby Deol – debout à proximité – est vu en train de l’admirer. Réagissant à la vidéo, un fan a écrit : « kuch nhi badla… ensoleillé pahji pehle bhi aise hi nachte the or abhi bhi same. » Un autre a dit : « Danse aisa karo k 4 lag puche « karna kya chahte ho » #sunnydeolsupremacy. »

Karan Deol va se marier avec sa petite amie de longue date Drisha Acharya. Le couple se mariera le 18 juin.

Regardez la vidéo ici:

Une autre vidéo de Sunny Deol dansant sur la chanson Morni Banke du film Badhaai Ho de 2018 a également fait surface sur Internet.

Karan Deol avec ses « meilleurs hommes »

Karan Deol nous a également offert une adorable photo de lui avec ses « meilleurs hommes ». Des suppositions? Bien sûr, son père Sunny Deol et son frère Rajveer Deol. L’adorable photo montrait Karan vêtu d’une kurta bleue tout en posant avec son père, vêtu de noir, et son frère, vêtu d’une chemise blanche. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant (émoticône cœur rouge) Mes meilleurs hommes ! » lire la légende de Karan Deol. Son oncle Bobby Deol a réagi au message avec des émojis cardiaques.

Maintenant, regardez Karan et Drisha en train de couper un gâteau. Alors que le marié était vêtu d’un ensemble bleu, Disha s’est glissée dans un superbe lehenga doré.

Il y a quelques mois, Karan Deol s’est fiancé à sa petite amie de longue date Drisha Acharya lors d’une cérémonie privée. Karan, qui est l’aîné de Sunny et Pooja Deol, a fait ses débuts à Bollywood en 2019 avec Pal Pal Dil Ke Paas. Le film a été réalisé par son père Sunny Deol. Il a également joué dans le film Velle de 2021, où Karan a partagé l’espace de l’écran avec son oncle Abhay Deol.

La star en herbe sera également vue dans Apne 2, avec le grand-père Dharmendra, le papa Sunny Deol et l’oncle Bobby Deol.