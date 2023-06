Karan Deol, Drisha Acharya Mariage : Sunny Deol accueille chaleureusement le nouveau bahu ; Découvrez le décor de la réception

Les Deols, en particulier Sunny Deol, n’ont ménagé aucun effort pour faire du mariage de Karan Deol une affaire mémorable. Il s’est marié avec sa chérie de longue date Drisha Acharya qui a étudié en Nouvelle-Zélande. Elle est l’arrière-petite-fille de Bimal Roy. Les noces ont eu lieu à Juhu. Il semble que la réception aura lieu à Taj Land’s End, Bandra. Sunny Deol s’est rendu sur Instagram pour publier un merveilleux message pour Drisha Acharya. Il a dit qu’il était heureux d’avoir une fille. L’homme macho raffole de sa famille. Frère Bobby Deol a envoyé de l’amour au nouveau bahu de la maison. Le mariage a coïncidé avec l’occasion de la fête des pères.

Dharmendra a déclaré que les familles se connaissaient depuis un certain temps. Il a également dit que Drisha Acharya était une fille très douce et sensible. Elle travaille dans le secteur du tourisme. Sunny Deol a également posté une photo de Dharmendra et lui à cette occasion spéciale.

Drisha Acharya portait un lehenga rouge pour le mariage. Karan Deol était dans un sherwani blanc. La mariée a abandonné les choodas et est venue danser sur la chanson Din Shagna Da. Le couple n’a pas invité beaucoup de monde pour les noces car ils voulaient une affaire de famille et d’amis proches. Sunny Deol a invité toute l’industrie pour la réception.

REGARDEZ LE DÉCOR DE LA RÉCEPTION DE KARAN DEOL, DRISHA

Le sangeet était une affaire de gala. Nous avons eu Sunny Deol dansant sur Main Nikla Gaddi Lekar tandis que Bobby Deol et sa femme Tanya ont joué sur Humko Tumse Pyaar Hain de Barsaat. Parmi les invités figuraient Alizeh Agnihotri, Javed Jaffri, Anju Bhavnani, Ranveer Singh et d’autres. Ranveer Singh a déclaré que Gadar 2 battra tous les records au box-office. Le film sortira le 11 août 2023.