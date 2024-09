Karamo Brown se sent « intimidé » par le « monde réel » pour garder le micro allumé

Alors que certaines stars de télé-réalité tentent de se syndiquer, Karamo Brown revient sur ses débuts dans le monde de la télévision non scénarisée.

Le Œil étrange La star a récemment expliqué que pendant son apparition sur MTV Le monde réel : Philadelphie En 2004, il a été fréquemment condamné à des amendes et « intimidé » pour qu’il garde son micro allumé pendant ses moments privés.

« J’étais sur Le monde réel pendant cinq mois de ma vie, et j’ai quitté ce spectacle et je n’avais plus d’argent », a-t-il déclaré sur le Le podcast d’Amy et TJ« Et tout le monde pensait que j’avais de l’argent parce que je faisais partie du Real World. Et je suis parti, je crois, combien m’ont-ils payé pour ces quatre mois ? 10 000 dollars ? Et puis, on me mettait une amende si je faisais des choses.

« Les gens ne le savent pas. Donc, si vous quittez la maison sans les prévenir – parce que vous n’êtes pas vraiment libre – ou si vous éteignez votre micro parce que vous êtes aux toilettes, ils vous infligeront une amende de 100 dollars », a ajouté Brown.

Brown a reconnu qu’en tant que star de télé-réalité, c’est le travail pour lequel « vous avez été engagés », expliquant : « Dans la plupart de ces émissions, les gens vivent dans une maison pendant 24 heures et leur travail consiste à capturer chaque instant. Et donc si vous allez dans une salle de bain pour avoir une conversation privée, le public ne le sait pas. »

Brown a ajouté que les stars de téléréalité sont « encore aujourd’hui » condamnées à des amendes pour avoir tenté d’avoir des moments privés pendant le tournage. « Parce qu’ils vont jouer avec votre argent. Et donc vous ne gagnez rien au départ, et maintenant ils vont vous retirer 100 $ à chaque fois que vous faites ça. Mais ensuite, vous êtes intimidés au point de garder votre micro allumé. Vous êtes intimidés au point de ne pas avoir de moments pour votre propre santé mentale. Et encore une fois, c’est là le problème », a-t-il déclaré.

Le Karamo L’animateur a admis que les producteurs de son émission actuelle doivent souvent lui rappeler d’allumer son micro, « parce que j’ai appris à 23 ans comment éteindre ce micro ».

MTV n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Suite à des plaintes similaires de stars de télé-réalité concernant le traitement en coulisses, NBCUniversal a commencé à mettre à jour ses directives sur le lieu de travail l’année dernière, en augmentant ses exigences en matière de politiques de lutte contre la discrimination et le harcèlement, en créant un lieu de travail inclusif et des canaux pour signaler les préoccupations et les violations.