Karamo Brown de ‘Queer Eye’ partage sa routine matinale

Le travail de Karamo Brown en tant qu ‘”expert culturel” sur “Queer Eye” de Netflix l’oblige à utiliser son expertise en tant que psychothérapeute et travailleur social agréé pour aider les gens à mieux naviguer dans le monde. Mais avant de verser dans les autres, Brown s’assure qu’il se déverse en lui-même.

Pour aider les autres à être positifs et productifs, Brown a partagé les mesures qu’il prend pour rester motivé le matin et tout au long de la journée.

En se préparant pour le travail, Brown s’assure qu’il pratique des affirmations positives.

“Une fois que j’arrive aux toilettes, chaque matin, je choisis quelque chose sur moi que j’aime et je me concentre là-dessus tout au long de la journée”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. “Cela aide pendant ces moments où je me sens déprimé ou je me sens mal à l’aise.”

Brown, 41 ans, dit que les pressions et les normes sociétales poussent les gens à “se démolir avant que le monde n’en ait l’occasion”.

“Nous entrons dans la salle de bain et commençons à regarder nos cheveux, en disant des choses comme” mes cheveux ne sont pas bien “, dit-il. “Nous commençons à regarder nos vêtements et nous disons” ça ne va pas, regardez mon corps “et nous nous détruisons. Alors je ne fais plus ça.”

Brown, qui a également un nouveau talk-show de jour éponyme, dit qu’il fait un effort pour ne pas décrocher son téléphone dès le matin.

“Je me réveille littéralement et je me laisse être avec moi-même, ce que beaucoup de gens ne font pas. Et je vous le dis, nous devons le faire parce que lorsque vous vous réveillez et que vous vous inondez d’e-mails et de travail, ce n’est tout simplement pas bon pour votre santé mentale.”

Selon une étude du Société internationale de donnéesprès de 50 % des personnes envoient des SMS et des e-mails en se préparant pour le travail ou l’école, tandis que 40 % naviguent sur des sites de médias sociaux, comme Facebook. Experts dire que cela peut être une cause ” majeure ” de stress et d’anxiété, et qu’il est plus difficile de se concentrer.

Brown recommande aux gens de prendre le temps le matin de faire une activité qu’ils aiment. Pour lui, c’est danser.

“Je trouve beaucoup de moments pour danser parce que le mouvement affecte vraiment votre santé mentale et votre estime de soi. J’ai actuellement des chansons de Beyoncé en boucle pour me faire bouger. Et je le ferai tout au long de ma journée pour me maintenir en forme.” “

Selon Brown, pratiquer l’amour de soi et une santé mentale positive ne s’arrête pas à la maison. Il se défend également dans les relations extérieures et s’exprime lorsqu’il ne se sent pas au meilleur de lui-même ou lorsqu’il a besoin d’encouragements.

“Je n’ai pas peur de dire aux gens que j’ai besoin qu’ils m’aiment un peu plus fort. Parce que souvent, nous supposons que les gens dans nos vies nous aiment”, explique Brown. “Nous supposons qu’ils veulent nous soutenir. Et je n’ai pas peur de dire : ‘Je ne me sens pas bien aujourd’hui. Peux-tu m’aimer un peu plus fort ? Peux-tu juste me donner un peu plus de soutien ?’ et je t’aimerai encore plus fort.”

“Parfois, nous attendons que quelqu’un soit dans son moment le plus sombre pour l’aimer plus fort. Nous devons nous assurer de nous élever et d’élever les autres quand il ne fait pas si sombre.”

Vérifier:

Les 10 emplois les mieux notés par les travailleurs de la génération Z, selon Glassdoor

Alertes aux offres d’emploi : les 10 détails que les candidats trouvent les plus “peu attrayants”, selon un nouveau rapport

Vous voulez passer un meilleur entretien d’embauche ? Évitez ces 10 comportements « rebutants »

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre hebdomadaire bulletin