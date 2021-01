Kara Tointon a enfin dévoilé le nom très unique de son petit garçon.

L’ancienne star d’EastEnders a accueilli son fils avec son fiancé Marius Jensen au début du mois.

Le couple, qui partage déjà son fils Frey, âgé de deux ans, a nommé leur fils Helly en un clin d’œil à la Norvège natale de Marius.

Révéler le nom à Hello! magazine, l’homme de 37 ans a déclaré: « C’est un petit homme incroyablement cool. Il est très zen, il a un effet calmant. Il est tellement froid et merveilleux. »

Parlant du nom, elle a ajouté: « Nous avons trouvé qu’il avait à la fois une histoire indienne et des liens scandinaves. »

Marius a expliqué: « Le premier Helly que nous avons trouvé était un vieux capitaine de marine norvégien, d'un endroit en Norvège appelé Moss, une petite ville minuscule d'où ma grand-mère est originaire. Nous l'avons recherché et c'était un grand barbu comme moi et ça sorte de se mettre en place. «







L’un des deuxièmes prénoms de Helly est Juel, qui est un nom norvégien qui sonne comme Yule et qui fait référence à leur fils né juste après Noël.

Son autre deuxième prénom est Parsell, qui était le nom de jeune fille de la maman bien-aimée de Kara, décédée en 2019.

Helly est née par césarienne élective, une décision que Kara a prise à la suite de son épreuve de quatre jours avec Frey, qui est née d'une césarienne d'urgence après que son rythme cardiaque ait chuté après 58 heures de travail.







Plus tôt dans la journée, Kara a partagé une paire de belles photos de sa promenade dans les jardins de Kensington avec ses garçons.

Elle les a légendés: « Heureusement que notre sanctuaire est si proche. Kensington Gardens – nous vous aimons. »

Elle a cloué son look décontracté, superbe dans une paire de jeans et des bottes avec un manteau matelassé noir et un bonnet tricoté.

Kara a annoncé l'arrivée de son bébé le 13 janvier, partageant une jolie photo en noir et blanc de sa petite main.









Elle a dit à ses fans: « Notre deuxième paquet de joie est arrivé le vendredi 8 à 9 h 46 et pesait 7,25 livres.

« Je ne pourrais pas être plus excité de commencer 2021 avec ce petit homme incroyablement cool qui rejoint notre famille.

« Merci à la formidable équipe de l’hôpital de Chelsea et de Westminster de l’avoir mis au monde en toute sécurité. 08/01/2021 »

* Réel l’interview complète dans Hello!