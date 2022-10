Kara Tointon a laissé entendre qu’elle s’était secrètement séparée de son fiancé il y a dix mois – alors qu’il est photographié en train d’embrasser une femme mystérieuse

L’ACTRICE Kara Tointon a supprimé les hommages affectueux à son fiancé d’Instagram au milieu de leur séparation de choc.

Il s’agit de Marius Jensen, l’ex-gagnant de Strictly Come Dancing a été photographié embrasser une femme mystérieuse.

Kara Tointon a supprimé toute trace de son ex de son Instagram

Le chiropraticien norvégien, 37 ans, a été vu quittant une boîte de nuit du centre de Londres avec la brune jeudi.

Et il a été confirmé plus tard que l’ex-star d’EastEnders Kara, 39 ans, et Marius – père de ses deux enfants, âgés de trois et un ans – n’étaient plus un couple.

Cependant, les signes qu’ils s’étaient séparés étaient là tout au long d’un hommage de la fête des pères à Marius, à partir de juin 2021, édité pour dire simplement: “Bonne fête des pères”.

C’est aussi la photo la plus récente d’eux ensemble en famille.

Kara, qui a remporté Strictly en 2010 avec son pro Artem Chigventsev, était avec Marius depuis 2016.

Le couple a annoncé ses fiançailles dans Hello! Magazine en octobre 2018, mais s’est discrètement séparé il y a environ 10 mois

Une source a déclaré: “Kara et Marius se sont séparés tranquillement il y a environ dix mois.

“Il n’y a eu aucun acte répréhensible de part et d’autre, et ils se soucient toujours l’un de l’autre.

“Mais ils ont décidé qu’il n’y avait pas d’avenir pour eux en tant que couple.





“Ils restent amis et sont tous deux très attachés à la coparentalité de leurs deux enfants.”