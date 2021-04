Kara Keough, de Real Housewives Of Orange County, a donné naissance à son fils Vaughn un an après avoir perdu son nouveau-né, McCoy.

La star de télé-réalité a annoncé que le petit était né le 31 mars à un Instagram poster le samedi.

Elle a légendé une série de belles photos de son nouveau-né: «Le jour où McCoy est né, j’ai commencé à écrire une histoire. Notre histoire. Je n’aime généralement pas gâcher la fin, mais dans ce cas, la fin est un nouveau départ.

«Présentation de Decker et le petit frère de McCoy: Vaughn Mack Bosworth. Mesurant à 20,5 pouces et pesant 7 livres 6 onces de douceur céleste.

«Né le 3.31.21 dans la salle 11, 6 jours avant ce qui aurait dû être le 1er anniversaire de son grand frère. Son nom signifie «petit / petit» et «espoir». »

Elle a terminé la légende: «Ce n’est pas perdu pour nous que si nous n’avions pas perdu Mack, nous ne connaîtrions jamais Vaughn. Et pourtant, le voilà, un hasard inattendu. Un peu d’espoir.

karakeoughboz / Instagram

Kara a annoncé sa grossesse à Pâques[/caption]

karakeoughboz / Instagram

La naissance survient un an après la mort de son fils nouveau-né McCoy[/caption]

À Pâques, Kara a annoncé sa grossesse.

le RHOC star a partagé une photo d’un panier de Pâques avec un lapin à l’intérieur et une combinaison pour bébé sur laquelle était peint un arc-en-ciel.

Elle a écrit sur Instagram: «Pour les chrétiens, pour les juifs et pour moi, cette fois est un rappel de la mort des fils premiers-nés. Sacrifice. Souffrance. Deuil. Douleur.

«Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? La dernière Pâques a été la pire nuit de ma vie. Nous avons tenu notre fils premier-né dans nos bras pendant qu’il prenait ses dernières respirations. Nous avons passé du temps dans l’enfer qui regarde mourir votre enfant.

Meredith Noir

Kara et son mari Kyle partagent sa fille Decker, 5 ans[/caption]

«Cette Pâques est décidément meilleure. Malgré cette misérable nuit de Pâques, je ne peux pas ignorer que ce jour représente aussi la renaissance. Un espoir renouvelé.

«On dit que le mot« Pâques »est dérivé de la déesse Eostre. Eostre, la déesse de la fertilité, symbolise la naissance d’une nouvelle vie et l’aube du printemps. Et il en est de même pour nous.

Elle a conclu: «Une nouvelle vie, l’aube de quelque chose de beau et de réparateur. Montant littéralement du sol.

«Tu nous manques, Mack-a-doodle. Merci de nous avoir envoyé ce cadeau sacré. Tu es un grand frère! Dites à grand-père que j’ai dit qu’il avait raison. Il saura ce que je veux dire.

Instagram

Kara a honoré son défunt fils[/caption]

En plus du message émotionnel, elle a partagé des photos de trois paniers de Pâques: un pour sa fille Decker, un autre pour leur défunt fils McCoy et un troisième pour ce qu’elle laisse entendre être un fils à naître.

Les paniers étaient placés devant le jardin commémoratif la famille a planté pour McCoy.

C’était il y a exactement un an que Kara a annoncé que son fils McCoy était décédé après sa naissance.

À l’époque, elle écrivait sur son Instagram: «Le 6 avril, notre fils McCoy Casey Bosworth est né à 3 h 10.

Instagram

McCoy a souffert d’une dystocie de l’épaule et d’un cordon ombilical comprimé[/caption]

«Pesant 11 livres et 4 onces et couvrant 21 pouces, McCoy nous a tous surpris par sa taille et sa force (et sa perfection générale).

«Au cours de sa naissance, il a souffert d’une dystocie de l’épaule et d’un cordon ombilical comprimé.

«Il s’est joint à notre Père céleste et vivra pour toujours dans le cœur de ses parents aimants, de sa sœur adoratrice et de ceux qui ont reçu ses dons qui lui ont sauvé la vie.»

Instagram

Kara est la fille de Jeana Keough[/caption]

La fille de Jeana Keough a poursuivi: «J’ai écrit ceci pour que l’équipe d’approvisionnement en organes / tissus le lise en son honneur…« Ce soir, nous nous unissons pour honorer les dons de vie de ce petit sauveur.

«’Par lui, puissent les autres trouver un nouvel espoir et une guérison profonde… et qu’il revive à travers eux. Puisse son héritage briller sous la forme de nombreuses vies – des vies remplies de rire, de compassion, d’énergie, d’amour et surtout de gratitude.

«’On peut dire que McCoy Casey Bosworth a laissé ce monde dans un meilleur endroit, pour un meilleur endroit…. qu’il a eu un impact… qu’il était une prière exaucée… qu’il était un héros.

Instagram

Kara est apparue dans l’émission Bravo de 2006 à 2017[/caption]

«’Que les anges le conduisent.’ Merci, McCoy.

Kara, 32 ans, a conclu son message émouvant: «Et Jésus a dit: ‘En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et pleurerez pendant que le monde se réjouira. Vous pleurerez, mais votre chagrin se transformera en joie.

«Une femme qui donne naissance à un enfant souffre parce que son heure est venue; mais quand son bébé est né, elle oublie l’angoisse à cause de sa joie qu’un enfant naisse dans le monde.





«Ainsi avec vous: c’est maintenant votre temps de chagrin, mais je vous reverrai et vous vous réjouirez, et personne ne vous enlèvera votre joie. Jean 16:20. Jusqu’à ce que nous vous revoyions… Nous vous aimons, McCoy.

Kara et son mari, Kyle Bosworth, partagent une fille de 5 ans, Decker.

Le couple s’est marié en 2014.

Jeana est apparue sur et en dehors du RHOC de 2006 à 2017.

Instagram

Kara et Kyle se sont mariés en 2014[/caption]