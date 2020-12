Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré qu’il ne serait pas favorable à un changement du programme d’achat d’obligations de la banque centrale, même s’il voit des temps difficiles pour l’économie américaine.

S’adressant mercredi à CNBC, Kaplan a déclaré que les conditions financières sont telles que la Fed n’a probablement pas besoin de faire plus que son rythme actuel d’au moins 120 milliards de dollars par mois en bons du Trésor et en titres adossés à des hypothèques.

«Je ne voudrais pas faire cela à ce stade», a-t-il déclaré lors d’une entrevue «Closing Bell». « Je vais aborder la réunion de décembre avec un esprit ouvert. Mais je pense que nous avons des conditions financières très accommodantes, nous avons des taux historiquement bas sur le long terme, et donc je ne sais pas si augmenter la taille ou prolonger les échéances de nos achats d’obligations aiderait à remédier à cette situation qui me préoccupe au cours des trois ou six prochains mois. «

Pendant cette période, Kaplan s’attend à une économie «difficile» où la croissance pourrait ralentir considérablement ou s’arrêter en raison principalement de la flambée des cas de coronavirus.

Les États-Unis ont enregistré 176 785 nouveaux cas mardi, bien que la semaine dernière ait montré une légère décélération du rythme par rapport à la croissance rapide d’octobre et de novembre, selon le Covid Tracking Project, dirigé par des journalistes de The Atlantic. Les taux d’hospitalisation et de mortalité continuent d’augmenter, et les restrictions économiques sont revenues dans certaines régions.

Les investisseurs ont cherché à savoir si la Fed intensifierait les achats d’obligations qui ont poussé ses actifs à près de 7,3 billions de dollars, ou si elle modifierait la composition en achetant des titres à plus long terme. Le compte rendu de la réunion de novembre indiquait que les membres étaient en faveur de modifier le programme «assez rapidement».

Cependant, Kaplan a déclaré que le Congrès serait probablement mieux placé pour faire passer l’économie à travers ce qui pourrait être quelques jours difficiles avant la diffusion généralisée de vaccins qui devraient commencer à être mis en ligne au cours des prochaines semaines.

Il a ajouté que la montée continue du marché boursier était le résultat des investisseurs qui regardent à travers la période difficile à venir et vers ce que Kaplan prévoit comme une croissance « très forte » en 2021.

« Je pense qu’il est plus probable de réagir à l’idée que nous allons avoir une forte croissance l’année prochaine même si nous avons un prochain trimestre ou deux », a-t-il déclaré. « Il peut également réagir à la perspective d’une relance budgétaire qui nous aiderait à traverser les trois à six prochains mois. »

Kaplan est actuellement un membre votant du comité fédéral de libre-échange, bien qu’il perdra ce statut en janvier.