Kaplan de la Fed cite les excès immobiliers comme une raison pour commencer à réduire les achats

Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a cité les excès potentiels sur le marché du logement et d’autres signes d’inflation comme une indication que la banque centrale devrait commencer à retirer lentement son programme d’achat d’actifs.

Alors que la Fed achète toujours au moins 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois, un total qui comprend 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, plusieurs responsables ont déclaré qu’il était au moins temps de commencer à discuter de l’assouplissement des injections historiquement agressives dans le marché des titres à revenu fixe.

Dans une interview jeudi après-midi avec CNBC, Kaplan a réitéré son appel à un changement progressif de politique.

« À ce stade par rapport à il y a un an, ces achats de prêts hypothécaires, par exemple, pourraient avoir des conséquences et des effets secondaires inattendus, que je pense que nous devons pondérer par rapport à l’efficacité », a-t-il déclaré lors d’une discussion en direct sur « Close Bell ». « Donc, je pense qu’une certaine retenue et modération alors que nous nous dirigeons vers la résistance à cette pandémie, je pense, seraient utiles pour atténuer certains de ces excès et déséquilibres. »

Kaplan n’est pas un membre votant du comité fédéral d’élaboration des politiques sur l’open market, mais il participe à ses décisions. Jusqu’à présent, seule une poignée de responsables de la Fed se sont prononcés en faveur d’une réduction des achats d’actifs. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui vote, a déclaré à CNBC plus tôt cette semaine qu’elle pensait que la politique était bonne telle quelle.

Cependant, les pressions se sont accumulées sur la Fed alors que l’inflation s’intensifie.