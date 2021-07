Kapil Sharma taquine la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’, partage une photo de réunion avec Krushna Abhishek, Bharti Singh! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le comédien Ace Kapil Sharma a récemment fait allusion à un retour pour son émission populaire ‘The Kapil Sharma Show’ sur son Instagram. Dimanche 18 juillet, il s’est rendu sur Instagram pour partager une photo avec Krushna Abhishek, Chandan Prabhakar, Sudesh Lehri, Bharti Singh et Kiku Sharda et a fait allusion à un nouveau départ avec de « vieux visages ». Sur la photo, tous les membres de la distribution peuvent être vus vêtus de tenues noires élégantes et posant sur le tapis rouge.

Auparavant, Kapil avait pris une pause dans son travail pour passer du temps avec sa famille. Cependant, il semble maintenant qu’il est de retour au travail sur son émission de longue date. Sous-titrant le selfie heureux avec ses co-acteurs, il a écrit : « Un nouveau départ avec tous les vieux visages #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon ».

Découvrez son article passionnant:

Sa co-star Bharti Singh s’était également rendue sur ses réseaux sociaux pour partager un tableau de l’ensemble du casting posant ensemble, confirmant leurs retrouvailles. Elle a écrit dans la légende : « India aapka intezar huva khatam, la « Dream Team » est de retour en force #TKSS #TheKapilSharmaShow @sonytvofficial. » Sur sa photo, Archana Puran Singh est également vue posant avec le gang « The Kapil Sharma Show ».

‘The Kapil Sharma Show’ avait été interrompu quelque temps après que l’hôte ait accueilli son deuxième enfant – le petit garçon Trishaan plus tôt en février de cette année.

Kapil Sharma était parti en congé de paternité après avoir eu un deuxième enfant le 1er février 2021. Kapil et sa femme Ginni Chatrath ont accueilli un petit garçon et ont partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Kapil et Ginni se sont mariés le 12 décembre 2018. Le duo a une fille nommée Anayra et un petit garçon ensemble.