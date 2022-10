Kapil Sharma SHOCKS Indian Idol 13 juges Neha Kakkar, Vishal Dadlani, Himesh Reshammiya en révélant qu’il a été REJETÉ pour avoir chanté une émission de téléréalité

Kapil Sharma est souvent vu montrer ses talents de chanteur sur The Kapil Sharma Show. Le comédien est également félicité par des chanteurs populaires qui apparaissent en tant qu’invités dans son émission d’humour. Alors que les juges d’Indian Idol 13 Neha Kakkar, Vishal Dadlani et Himesh Reshammiya ont visité l’émission, Kapil a révélé qu’il avait auditionné pour l’émission de téléréalité chantée mais avait été rejeté.

Au cours de sa conversation avec les juges et candidats d’ Indian Idol 13 Vineet Singh , Rishi Singh , Navdeep Vadali et Sanchari Sengupta , Kapil a déclaré qu’il avait l’habitude de participer à toutes les émissions de téléréalité dans l’espoir d’être sélectionné. Il a ensuite tenté sa chance dans Indian Idol mais n’a pas été sélectionné. Plus tard, il a auditionné pour un genre similaire d’émission de téléréalité Awaz Punjab di et a heureusement été présélectionné là-bas.

Au cours de la même période, Kapil a également été sélectionné pour l’émission de téléréalité basée sur la comédie The Laughter Challenge. Il a fait une auto-analyse et a pris la décision de participer au défi du rire, qui lui a valu une immense popularité et un succès par la suite.

“Honnêtement, j’avais l’habitude de donner des auditions dans toutes sortes d’émissions avec la simple motivation que” kahin na kahin toh ghuss hi jaunga “(j’obtiendrai une entrée quelque part). Mais je suis extrêmement ravi de voir comment les juges” Indian Idol “sont ici en tant qu’invités de notre émission”, a déclaré Kapil lors de l’émission. Sa révélation franche a définitivement choqué les juges d’Indian Idol 13.

Pendant ce temps, Kapil jouera un rôle principal dans le prochain film de Nandita Das, Zwigato, qui met également en vedette Shahana Goswami et Tushar Acharya. Kapil joue le rôle du directeur d’usine Manas qui perd son emploi avec l’apparition de COVID-19. Pour subvenir aux besoins de sa famille de cinq personnes, dont sa femme Pratima (jouée par Shahana Goswami), deux enfants et sa mère vieillissante, Manas parvient à trouver un emploi de livreur de nourriture avec l’application appelée Zwigato.