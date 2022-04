Kapil Sharma se moque de Nawazuddin Siddiqui pour son nouveau bungalow

Nawazuddin Siddiqui est récemment devenu l’heureux propriétaire d’un bungalow chic à Mumbai, et il ressemble à un château blanc de rêve de l’extérieur. Nawazuddin possédait cette maison après des années de travail acharné et de lutte, mais Kapil Sharma a une vision décalée de ses réalisations.

Récemment, l’équipe Heropanti 2, Tiger Shroff, Tara Sutaria, Nawazuddin et le réalisateur Ahmed Khan ont fait la promotion de leur film sur The Kapil Sharma Show. Kapil a félicité Nawaz pour son nouveau bungalow et a déclaré : “Bada hi kamaal ka bungla banaya hai white color ka… white house. Toh kabhi aap andar baithe hue sochte ho… ki kabhi kabhi toh lagta hai ki apnunch hi president ho .” Toute l’équipe a ri. Plus tard, Kapil a posé une autre question, “Aapne safed bunglow banaya hai… toh upar ja ke kabhi kabotar udaya hai ?

Dans le même épisode, le maestro de la musique AR Rahman a parlé de qui l’a tous inspiré, AR Rahman dit: “Il y a beaucoup de gens en fait. J’ai découvert la musique ancienne maintenant comme Madan Mohan sahab, SD Burman sahab, Hridaynath Mangeshkar et tous les grands Je pense qu’à l’heure actuelle, la musique est très intéressante, elle sert le film mais la musicalité, je pense, est définitivement de la période des années 60 et 50. Les paroles et la mélodie du chanteur et tout sont comme une université en soi.

Auparavant, tout en interagissant avec Bollywood Hungama, Nawazuddin a partagé son point de vue sur la façon dont les gens ont été exposés au cinéma mondial pendant le verrouillage, ce qui a renforcé leur compréhension du contenu. “Pandémie ke baad… 2 saal hum ghar mein rahe, toh Poore world ka cinema dekha hoga logon ne, toh kuchh salaahiyat aayegi.” Siddiqui a ensuite souligné que ces jours-ci, les gens ne recherchent pas de contenu, et les succès récents certifient ce fait. “Jis tarah ki images abhi frappé ho rahi hain… toh aisa lagta hai ki salaahiyat gayi tel lene.”