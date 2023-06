L’émission humoristique populaire de Kapil Sharma, The Kapil Sharma Show, touche à sa fin. Le comédien principal a donné un indice sur le fait de tirer le rideau sur l’émission populaire avec la dernière séance photo. Kapil a partagé quelques photos de sa dernière séance photo et l’a qualifiée de « dernière séance photo » de la saison.

Sur ces photos, Kapil partage l’espace de l’écran et des rires impromptus avec le juge de l’émission, Archana Puran Singh. Kapil part avec sa troupe (Sumona Chakraborty, Chandan Prabhakar, Vikalp Mehta, Kiku Sharda) pour des spectacles aux USA. Cependant, Archana ne rejoint pas le groupe et Kapil a partagé les informations avec la légende. Kapil a partagé les photos sur son Instagram et a écrit : « Dernière séance photo de cette saison avec la reine de notre émission @archanapuransingh tu vas nous manquer aux Etats-Unis mam. Je t’aime tellement. » Archana a également répondu au message en écrivant : « @kapilsharma awwwwwww je t’aime aussi, Kapil. Même si tu ne m’emmènes pas aux États-Unis. J’adore les photos d’ailleurs ! Nous nous amusons toujours autant à faire ces séances photo impromptues. »

Selon les informations fournies par Sony Liv, la deuxième saison de l’émission de Kapil Sharma a débuté le 29 décembre 2018 et jusqu’à présent, elle a terminé 337 épisodes.

Entre les deux, le spectacle a pris quelques mois de pause alors que Kapil et son équipe devaient se produire à Vancouver, au Canada. L’émission a repris en septembre 2022. Et puis en avril 2023, Krushna Abhishek est revenu à l’émission après avoir réparé ses différends avec la chaîne et les producteurs de The Kapil Sharma Show. Avant The Kapil Sharma Show, Krushna et Kapil ont fait partie du Comedy Circus de Sony. Les deux ont participé à l’émission de comédie stand-up pendant plusieurs saisons. La date de l’épisode final de la saison de Kapil n’est pas encore connue.