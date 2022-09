Kapil Sharma rend hommage à Mohammed Rafi alors qu’il chante Parda Hai Parda au spectacle de Melbourne, la vidéo devient virale

Kapil Sharma a récemment animé son émission en direct dans la ville de Melbourne, avec Kiku Sharda et Krushna Abhishek. Lors de son spectacle, le comédien a rendu hommage au regretté chanteur Mohammed Rafi en partageant une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il chante la chanson emblématique du défunt chanteur Parda Hai Parda sur scène.

Dans le court clip, qui est maintenant devenu viral sur les réseaux sociaux, on peut entendre Kapil chanter “Shabab Pe Main Zara Si Sharab Phekunga Kisi Hasin Ki Taraf Ye Gulaab Phekunga” avant de dire “Shukriya zor daar taali hojaaye, Rafi saheb ke liye , humaare Amritsar ke rehne waale the (Applaudissez Mohammad Rafi, qui appartenait à notre ville d’Amritsar)”.





Parlant du morceau populaire Parda Hai Parda, il appartient à la bande originale épique d’Amar Akbar Anthony avec Amitabh Bachchan, Vinod Khanna, Rishi Kapoor, Shabana Azmi, Neetu Singh et Parveen Babi dans les rôles principaux. Le film à succès de 1977 a été réalisé par Manmohan Desai.

Parda Hai Parda est composé par Laxmikant-Pyarelal et écrit par Anand Bakshi. Le duo de compositeurs de musique a reçu le prix du meilleur directeur musical aux Filmfare Awards pour leurs airs mélodieux pour des chansons mémorables, notamment Humko Tumse Ho Gaya Hai Pyar, Shirdi Wale Sai Baba, My Name Is Anthony Gonsalves et Parda Hai Parda, entre autres.

Mohammed Rafi a même été nominé pour le meilleur chanteur masculin aux Filmfare Awards pour la chanson qawwali, mais a finalement remporté le prix pour le morceau romantique Kya Hua Tera Wada de Hum Kisise Kum Naheen avec Rishi Kapoor, Tariq Khan, Kaajal Kiran et Amjad Khan. dans les premiers rôles.

De retour à Kapil Sharma, le comédien devrait commencer la prochaine saison de son talk-show comique populaire, The Kapil Sharma Show, le 10 septembre. Il fera également son retour à Bollywood cette année avec le drame social Zwigato de Nandita Das dans lequel il joue un responsable de la livraison de nourriture.