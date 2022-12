Kapil Sharma rencontre l’écrivain RRR V Vijayendra Prasad, l’appelle “un être humain grand, humble et merveilleux”

Vendredi, Kapil Sharma a publié sur les réseaux sociaux sa rencontre avec le célèbre scénariste V Vijayendra Prasad. L’acteur-comédien semblait avoir une longue conversation avec l’auteur chevronné dans un instantané qu’il a téléchargé, tandis que sa fille Anayra posait de manière amusante pour la caméra.

Partageant la photo, Kapil a écrit: «Ce fut un honneur de passer du temps avec la légende M. V. Vijayendra prasad. Membre de Rajya sabha et auteur de films classiques comme “Bahubali” “RRR” “makkhi” et bien d’autres. un si grand être humain humble et merveilleux. tant de choses à apprendre de vous, monsieur, respectez et respectez toujours.





Même si V Vijayendra Prasad a un vaste corpus d’œuvres, certaines de ses productions récentes les plus connues incluent RRR, Baahubali 2: The Conclusion, Bajrangi Bhaijaan, Baahubali: The Beginning, Rowdy Rathore et Magadheera. Il est le père de SS Rajamouli, réalisateur.

Kapil Sharma a assisté à la première asiatique de son prochain film Zwigato au 27e Festival international du film de Busan en Corée du Sud. Kapil était accompagné de sa réalisatrice Nandita Das, de sa femme Ginni Chatrath et de sa co-vedette Shahana Goswami.

Le comédien as a partagé quelques moments de la première sur ses réseaux sociaux, et les photos de la première sont devenues virales en un rien de temps. Dans un article de carrousel, Kapil a posté un selfie où il pose avec ses trois chanceuses. Sharma avait l’air pimpant dans un costume entièrement noir, et il a partagé les photos avec la légende : “Gangs of #busan #zwigato #biff #busaninternationalfilmfestival #southkorea #film #happiness #gratitude.”

A lire aussi : Kapil Sharma impressionne les internautes avec ses dernières photos près de la piscine, s’excuse pour CETTE raison

Plus tôt en septembre, Zwigato a été présenté en première au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2022, dans la section “Cinéma mondial contemporain”. Le film est une satire sociale sur l’économie de la livraison de nourriture en Inde, intitulée à juste titre Zwigato, combinant les noms des deux géants de la livraison de nourriture, Swiggy et Zomato. Réalisé par Nandita Das et produit par Applause Entertainment, Zwigato met en lumière la lutte d’un homme ordinaire.