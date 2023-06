Kapil Sharma reçoit les éloges des internautes pour avoir caché son paquet de cigarettes ; les fans disent: « Contrairement à ces superstars qui font la promotion de ‘Smokeless Tobacco’

Le comédien vedette Kapil Sharma est aimé par des millions de foyers en Inde. Nous savons qu’il a eu une longue bataille contre l’alcoolisme après avoir plongé dans un état de trouble anxieux et de dépression. Kapil Sharma a parlé franchement de cette phase de sa vie. On sait qu’il est assez conscient de son image de personnage public. Une vidéo de lui est devenue virale sur une plateforme sociale où on peut le voir cacher un paquet de cigarettes. Kapil Sharma est assis dans un restaurant en train de manger avec un groupe d’amis. Un serveur vient avec de la nourriture fraîchement sortie du barbecue. Kapil Sharma s’assure que son paquet de cigarettes ne soit pas enregistré.

Regardez la vidéo de Kapil Sharma cachant le paquet

Avez-vous vu la façon dont Kapil Sharma a caché le paquet de cigarettes ! par u/The_Cruxz dans BollyBlindsNGossip

Les internautes ont fait l’éloge du comédien tandis que certains ont dit qu’il n’était pas nécessaire de publier quelque chose comme ça. Les gens ont dit qu’il savait qu’il était un personnage public et que ses actions pouvaient être copiées par les jeunes. Un internaute a écrit : « Être responsable. C’est bien pour lui et ses followers. J’espère qu’il ne fera pas non plus la promotion de l’alcool, des cigarettes, de la malbouffe et de la gutka à l’avenir », tandis qu’une autre personne a dit : « Il est conscient de lui-même, contrairement à ces « superstars ». ‘ la promotion du tabac sans fumée. » D’autres ont dit qu’il était un adulte et qu’il n’y avait donc pas besoin d’un tel type de conversation ou d’examen. Une autre personne a dit que la moitié de la population indienne regardait son émission. Il doit avoir le sens de la responsabilité morale. Ce n’est pas bon du point de vue d’un foyer indien moyen qu’il soit vu avec des cigarettes.