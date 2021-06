Kapil Sharma présente son fils Trishaan au monde à l’occasion de la fête des pères avec une adorable photo | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur-comédien Kapil Sharma a fait fondre de nombreux cœurs avec sa publication de la fête des pères sur Instagram.

La star de ‘The Kapil Sharma Show’ a posté une adorable photo avec son fils de quatre mois Trishaan et sa fille d’un an et demi Anayra avec lui-même sur son Instagram dimanche 20 juin.

C’est la première photo des trois ensemble partagée sur les réseaux sociaux. Sur la photo, le trio peut être vu jumelé dans des t-shirts blancs assortis. Il y a aussi un bouquet de roses et un gâteau de couleur jaune pour la fête des pères que Kapil s’apprête à couper.

« पब्लिक पुरज़ोर माँग पर अनायरा और त्रिशान पहली बार एक साथ (À la demande du public, Anayra et Trishaan pour la première fois ensemble) », a écrit l’as du comédien en légende de son message. Il a également ajouté les hashtags #happyfathersday, #fathersdaycelebration, #love, #gratitude, #family, #kids à la publication.

Vérifiez-le:

Le deuxième enfant de Kapil, Trishaan, est né le 1er février de cette année. L’acteur avait pris un congé de paternité pour la même raison, en raison de laquelle son émission de comédie populaire – « The Kapil Sharma Show » a été interrompue pendant un certain temps.

L’acteur a cependant repris le tournage de la série et celui-ci devrait revenir en juillet. Les comédiens Bhati Singh et Krushna Abhishek font également partie du spectacle.