Kapil Sharma pose avec l’équipe lors d’une tournée internationale, les internautes le trollent en disant « jhagada mat karna »

Kapil Sharma a emmené sa troupe en tournée internationale, et ils sont prêts à semer le rire à Vancouver et au Canada. Le spectacle de comédien, Kapil Sharma Live se compose de son équipe de base qui comprend Sumona Chakraborty, Kiku Sharda, Rajiv Thakur, Krushna Abhishek et Chandan Prabhakar. Avant de faire rire la maison, Kapil et son équipe profitent des lieux de Vancouver, et Kapil a partagé quelques moments amusants avec son équipe.

Sharma a posté trois photos de son journal de tournée internationale, et nous pouvons le voir, lui et son équipe, plaisanter. Le comédien principal avait l’air pimpant dans des tenues décontractées cool, et le mérite du style revient à sa femme Ginni Chatrath. Kapil a posté ces photos avec la légende qui dit : « L’équipage qui rit ensemble reste ensemble. »

Voici le poste







Eh bien, dès que le comédien a posté les photos, beaucoup de ses fans lui ont souhaité bonne chance pour la tournée. Cependant, une certaine partie des internautes lui a conseillé de ne pas se laisser « emporter » et d’éviter de se lancer dans une polémique désagréable. Ces utilisateurs lui ont rappelé sa dernière tournée internationale en Australie, après quoi lui et Sunil Grover ont eu une retombée. Lors de sa dernière tournée, il a été rapporté que Sharma s’était mal comporté avec son équipe et en particulier avec Sunil. Un utilisateur a écrit : « Bhai vapas aao to dhyaan se aaana pichli baar ki trh chappal mt bajana ek dusre me. » Un autre utilisateur a écrit : « Tu me manques Sunil. » Un utilisateur a affirmé : « Haste raho haste raho baki aate time kisise jhagada karke mat aana. » Un internaute a écrit : « Car cette fois jhaaj ch Daaru na pevee. »

Pour les non-initiés, en 2017, l’acteur Sunil Grover, qui jouait le rôle du Dr Mashoor Gulati dans The Kapil Sharma Show, a quitté la série après des retombées plutôt désagréables avec l’animateur de l’émission, Kapil Sharma. En mars 2017, il a été signalé qu’il y avait eu une altercation entre Kapil et Sunil. Kapil aurait agressé verbalement et agressé Sunil alors qu’ils revenaient d’Australie où ils ont présenté un spectacle sur scène. Après cet incident, Sunil Grover a quitté la série et n’est pas revenu depuis. Kapil et son équipe se produiront à Vancouver le 25 juillet, puis ils se produiront au Canada le 3 juillet.