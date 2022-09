Kapil Sharma partage une vidéo amusante avec Krushna Abhishek au milieu des rumeurs de rupture, regardez une vidéo virale

Au milieu des rapports selon lesquels Krushna Abhishek a quitté le populaire talk-show comique The Kapil Sharma Show et l’ancien clarifiant qu’il n’a quitté la série que pour finalement y revenir, le comédien et animateur Kapil Sharma a publié une vidéo amusante avec Krushna, mettant en valeur le lien qui les deux partagent.

Dans la vidéo sous-titrée par Kapil Sharma, “mufat ki massage @krushna30 #kslive #kslive2022 #flying #australia”, on peut voir Krushna Abhishek se faire masser les pieds dans un salon d’aéroport. Il a entendu parler à la masseuse et lui demander pendant combien de temps lui ferait-elle un massage des pieds gratuit auquel elle répond “15 minutes”. Lorsque Krushna demande à la masseuse combien de minutes il restait, on entend la femme répondre que ses 15 minutes étaient déjà terminées. Krushna Abhishek est hilarant vu sauter de sa chaise afin d’éviter d’avoir à payer pour le massage des pieds. Pendant tout ce temps, Kapil Sharma est vu assis à côté de Krushna dans la vidéo et riant alors que le premier a lancé la blague du « massage gratuit ».

Récemment, Krushna Abhishek avait parlé de son équation avec Kapil Sharma et avait précisé que TKSS était également son émission. Krushna a été aperçu en train de ramener Lord Ganesha à la maison et, tout en interagissant avec des paparazzi, il a déclaré: “Kapil et moi allons ensemble en Australie ce soir. Pata nahi kya afvayein hai. Il n’y a pas de problèmes entre nous. Je l’aime et il m’aime. Mera bhi show hai woh… Je reviendrai.”

Le mois d’août dernier, Krushna Abhishek a confirmé qu’il ne ferait pas partie de la prochaine saison de l’émission en raison de problèmes d’accord entre lui et les producteurs. Une source proche de Pinkvilla a rapporté: “La nouvelle saison de The Kapil Sharma Show sera vue dans un tout nouvel avatar avec les créateurs y apportant quelques modifications. Ainsi, alors que vous verrez quelques nouveaux artistes rejoindre l’équipe TKSS cette fois, Krushna Abhishek ne fera pas partie de la saison à venir.”

Krushna fait partie du talk-show comique depuis 2018 en tant que propriétaire du salon de beauté Sapna et fait également rire les célébrités de façon hystérique en imitant l’acteur légendaire Dharmendra avec Kiku Sharma qui incarne Sunny Deol. Lorsque la même publication a contacté l’acteur pour confirmation, il a dit : “Je ne le fais pas. Problèmes d’accord.”

La nouvelle saison de The Kapil Sharma Show sera diffusée du 10 septembre, du samedi au dimanche à 21h30 sur Sony.