Kapil Sharma partage une adorable photo avec sa fille Anayra, l’appelle “mon petit monde”

Lundi, Kapil Sharma a publié une photo de lui et de sa fille Anayra Sharma sur Instagram. En 2019, lui et sa femme Ginni Chatrath ont accueilli leur fille. On peut le voir sur l’image enfiler un sweat-shirt avec une casquette blanche. Sa fille était vêtue d’un pantalon bleu et d’un haut rose à volants.

Il a sous-titré sa publication Instagram, “Mon petit monde”.





Kapil Sharma et sa femme Ginni Chatrath ont également un fils d’un an, Trishaan.

Kapil s’est récemment produit à Vancouver, il a également partagé des photos de sa tournée à Hamilton sur les réseaux sociaux.

Sur les photos, on peut le voir poser avec le ministre canadien Victor Fedeli. Le ministre a partagé les photos et a écrit: “Je m’amuse dans les coulisses avec @KapilSharmaK9 et mon collègue @DeepakAnandMPP alors que le @TheKapilSShow est sur le point de commencer à Hamilton.”

Kapil a retweeté son message avec la légende: “Merci d’être venu et de rendre notre émission plus spéciale, M. Fedeli est vraiment honoré.”

Pendant ce temps, Kapil Sharma pourrait se retrouver en difficulté car une affaire a été enregistrée contre lui pour avoir rompu son contact de tournée en Amérique du Nord en 2015. Le comédien a été payé pour six spectacles, mais il n’en a joué que cinq.

Sai USA Inc a déposé une plainte selon laquelle Kapil Sharma n’a même pas répondu lorsqu’il ne s’est pas présenté pour sa sixième émission. Selon le rapport TOI, Amil Jaitly, qui est un célèbre promoteur de spectacles en Amérique, a déclaré qu’il avait promis de se produire dans six villes d’Amérique et qu’il avait été payé pour cela, mais qu’il ne s’est pas produit. Amit a déclaré: “Il n’a pas joué et n’a pas répondu bien que nous ayons essayé à plusieurs reprises de le contacter devant le tribunal.”

Bien que l’affaire soit toujours pendante devant un tribunal de New York, Sai USA Inc “engagera une action en justice contre” Kapil Sharma. Sur Facebook, Sai USA a publié le rapport de l’affaire avec la légende : “SAI USA INC DÉPOSE LE PROCÈS CONTRE KAPIL SHARMA POUR RUPTURE DE CONTRAT EN 2015”.