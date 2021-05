Kapil Sharma partage sa photo invisible de 23 ans

Kapil Sharma fait souvent un voyage dans le passé et partage ses photos invisibles au grand enthousiasme des fans. L’acteur comédien a fait les choses en grand après avoir fait face à de nombreuses difficultés. Kapil, mercredi, s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo sur laquelle il a cliqué il y a environ 23 ans. Sur la photo, Sharma est vue en train de poser tout en souriant après une pièce de théâtre. Il a même révélé qu’il faisait partie d’une pièce intitulée «Azaadi».

Kapil a écrit: « Je viens de trouver cette photo de 23 ans, c’était juste après avoir terminé la représentation de notre pièce #Azaadi au festival de la jeunesse de l’Université Shri Guru Nanak Dev. J’ai enlevé ma barbe et cliqué sur une photo avec mes collègues. »

Il a ajouté: « Cliquer sur une photo était un tel luxe à cette époque que je n’avais même pas réalisé que la gomme était toujours là sur mon visage. Manquant ces jours-là, les poches étaient toujours vides mais le sourire était toujours là, juste pensé à partager avec vous les gars. »

«J’espère que vous allez tous bien et en sécurité. #Staysafe #stayhome #old #memories #college #hinducollegeamritsar #gurunanakdevuniversity #gndu #gnduamritsar», a conclu Kapil.

Plus tôt en parlant de son combat, Kapil avait déclaré au Times of India: « Je n’ai rien appris sur l’art commercial ou l’informatique. Mon père était très malade à ce moment-là et j’ai demandé à mon directeur si je pouvais enseigner le théâtre pour gagner de l’argent. C’est à ce moment-là que j’ai beaucoup appris en tant qu’enseignant, car vous apprenez beaucoup des élèves tout en enseignant. J’avais l’habitude de faire de la musique histrionique et tout le monde adorait ça, alors je voulais juste me lancer dans le «défi du rire». «