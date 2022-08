Kapil Sharma laisse des internautes surpris dans le premier regard du film de Nandita Das

Kapil Sharma est sur le point de revenir à Bollywood dans un avatar inédit avec le film de Nandita Das, une satire sociale sur l’économie de la livraison de nourriture en Inde intitulée à juste titre Zwigato combinant les noms des deux géants de la livraison de nourriture Swiggy et Zomato. Le comédien joue un cadre de livraison de nourriture dans le film tandis que Shahana Goswami joue sa femme.

Le film sera présenté en première au Festival international du film de Toronto (TIFF), dont la page Twitter officielle a partagé le premier aperçu du film. En plus de partager le petit clip, il a écrit : “Dans la première mondiale de ZWIGATO, la réalisatrice @nanditadas forme son regard sociopolitique sur l’économie des concerts avec cette histoire sur les épreuves et les tribulations d’un chauffeur-livreur d’applications alimentaires. Avec @KapilSharmaK9 et @shahanagoswami .”

Même Kapil Sharma a partagé l’affiche sur son compte Instagram et l’a sous-titrée comme suit : “Applause Entertainment et Nandita Das Initiatives sont fiers d’annoncer que notre film ZWIGATO, écrit et réalisé par Nandita Das, avec Kapil Sharma et Shahana Goswami, aura sa première mondiale. au prestigieux 47e Festival international du film de Toronto [TIFF] 2022 dans la section du «cinéma mondial contemporain».

Lors de la première mondiale de ZWIGATO, le réalisateur @nanditadas forme son regard sociopolitique sur l’économie des concerts avec cette histoire sur les épreuves et les tribulations d’un chauffeur-livreur d’applications alimentaires. Mettant en vedette @KapilSharmaK9 et @shahanagoswami. #TIFF22 https://t.co/cl8a1WASTL pic.twitter.com/gOVxM0Ewym – TIFF (@TIFF_NET) 17 août 2022





Dès que le clip a été partagé en ligne, les internautes ont été surpris par la performance sérieuse de Kapil et n’ont cessé de l’encenser. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : “C’est une personne polyvalente qui maîtrise non seulement la comédie mais aussi les rôles sérieux et intenses. Toute la meilleure équipe” sous la vidéo YouTube du clip partagé par le TIFF. Un autre commentaire disait: “Kapil Sharma n’est pas seulement un comédien, c’est un pur artiste!”.

LIRE | Ali Asgar révèle pourquoi il a quitté The Kapil Sharma Show, dit “malheureusement l’incident entre…”

Kapil avait pris une pause dans son émission de comédie The Kapil Sharma Show pour tourner le film à Odisha. Avant Zwigato, il est également apparu dans quelques autres films de Bollywood tels que Kis Kisko Pyaar Karoon et Firangi.