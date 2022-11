Kapil Sharma impressionne les internautes avec ses dernières photos près de la piscine et s’excuse pour CETTE raison

Kapil Sharma a stupéfié ses fans et ses followers le mardi 5 novembre, lorsqu’il a partagé ses dernières photos près de la piscine et a fait étalage de sa forme physique. Partageant les photos, l’animateur de The Kapil Sharma Show a écrit : “S’il n’y a pas de salle de gym……ING, alors nagez…ING, n’importe quoi…………ING, mais quelque chose…..ING, bonjour….ING” .

Le comédien de stand-up s’est en outre excusé dans son message pour sa piètre tentative de rimes alors qu’il continuait : “Désolé pour ma mauvaise rime mais voyez mes intentions”. Tiger Shroff, qui est un maniaque du fitness, a réagi aux photos de Kapil et a écrit : “Paaji look (fire emoji)”. Le fils de Dara Singh, Vindu Dara Singh, a également consulté la section des commentaires et a écrit: “Vous avez l’air super en forme paaji”.

Bien que la plupart des internautes aient été impressionnés par les photos de Kapil, certains d’entre eux ont même utilisé sa marque d’humour sur lui. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Kapil Sir Be Like – Naha Toh Liya Ab Kaccha Badalna Hai Kahi Aas Paas Koi Hai Toh Nahi Ye Dekhte Hue », tandis qu’une autre personne a écrit : « Waah, photo khichwane ke liye saans andar li hai yah phir hawa bhar kar taerne ka plan hai”.





Pendant ce temps, Kapil, qui a été vu pour la dernière fois à Bollywood en 2007 dans sa propre production Firangi, est prêt à faire son retour avec Zwigato de Nandita Das. Le film est une satire sociale sur l’économie de la livraison de nourriture en Inde, intitulée à juste titre Zwigato, combinant les noms des deux géants de la livraison de nourriture, Swiggy et Zomato.

Tourné à Bhubaneshwar, le film présente également Shahana Goswami jouant la femme de Kapil dans le film. Le réalisateur Nandita Das a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre et a également été projeté au Festival international du film de Busan en octobre. La date de sortie en salles du film n’a pas encore été partagée par la maison de production Applause Entertainment.