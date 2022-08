Kapil Sharma fait une apparition élégante lors d’un défilé de mode; les internautes trollent et le comparent à Ranveer Singh [Watch]

Kapil Sharma est le sujet de conversation de la ville de la fin. C’est pour sa transformation saisissante et récemment pour sa rampe de marche pour un événement caritatif. Comme vous le savez tous, Kapil Sharma va bientôt faire un retour avec sa populaire émission télévisée de comédie, Le spectacle Kapil Sharma. Et pour cela, il a subi une transformation drastique. Il fait beaucoup de vagues (lisez du bruit) dans les nouvelles et pour la même chose. Pas plus tard qu’hier soir, Kapil Sharma a parcouru la rampe lors d’un événement dans son avatar super stylé. Il portait une veste surdimensionnée qu’il associait à un pantalon orné. Son regard a surpris tout le monde. Les internautes le comparent à Ranveer Singh. kapil est appelé la copie bon marché de Ranveer et ainsi de suite. Les médias sociaux sont vraiment un endroit désagréable.

Au lieu de célébrer la transformation de Kapil et de tenter quelque chose de nouveau, les internautes le traquent pour son look. C’est inhabituel pour Kapil, oui, mais il s’en sort bien aussi, non ?