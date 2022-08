Kapil Sharma fait ses débuts sur la rampe et pose hilarante dans une vidéo virale

Le comédien populaire Kapil Sharma ne laisse aucune chance de nous faire rire. Récemment, il est devenu vedette du défilé de mode Beti d’Anu Ranjan, où il a été vu marchant sur la rampe et donnant des poses amusantes.

Kapil a opté pour une veste noire, associée à un pantalon et des chaussures noir-or. La vidéo hilarante dans laquelle Kapil peut être vu en train de prendre des poses séduisantes est devenue virale. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur les réseaux sociaux. L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté: “Inspiré par Ranveer Singh”, un autre a déclaré, “l’un des meilleurs comédiens de l’Inde”.





Le troisième a dit: “D’abord, j’ai pensé que c’était Prabhas.” Un autre a dit: “Je pensais à Rishab Pant.” La troisième personne a commenté : « Kapil Ginni ka trouser q pehn ka gye ap lekin. Le quatrième a dit: “Hahahahaha cet homme a changé des vies.”

Pour les non-initiés, la star du Kapil Sharma Show, Kapil Sharma, sera bientôt de retour avec une nouvelle saison. Le comédien a donné aux fans un aperçu de son nouveau look de la prochaine saison 4 dimanche. Le programme de comédie sera présenté en première le mois prochain.

Par rapport à la saison dernière, Kapil semble avoir perdu plus de poids dans l’image. Il était vêtu d’un pantalon noir et d’un tee-shirt noir. Il l’a terminé avec des baskets, des lunettes de soleil et un blazer blanc. Sa nouvelle coiffure a ajouté à son apparence énervée.

Partageant la photo, Kapil a laissé des indices dans la légende. Il a écrit: “Nouvelle saison, nouveau look #tkss #comingsoon.”

La troisième saison du Kapil Sharma Show s’est terminée en juin de cette année. Les nouvelles dates devraient être révélées par les producteurs. L’émission présente également, en plus de Kapil, Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Sudesh Lahiri, Bharti Singh et Sumona Chakravarti.

Plus tôt, Archana Puran Singh a fourni un aperçu des coulisses du programme avec une vidéo du tournage promotionnel.