Kapil Sharma et Huma Qureshi convoqués dans l’affaire de l’application Mahadev : sources

Le comédien-acteur Kapil Sharma et les acteurs Huma Qureshi et Hina Khan ont été invités à comparaître devant la Direction de l’application des lois, ou ED, dans le cadre d’une affaire impliquant l’application de jeu Mahadev, ont indiqué aujourd’hui des sources.

Les trois hommes ne sont pas accusés dans cette affaire et ont été invités à se présenter au bureau de l’agence à Raipur à des dates différentes, ont indiqué des responsables.

L’agence enregistrera leurs déclarations conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et se renseignera sur le mode et le flux de paiement qui leur auraient été effectués par les promoteurs de l’application.

Hier, l’acteur Ranbir Kapoor, qui a réalisé plusieurs publicités faisant la promotion de l’application, a été invité à comparaître vendredi devant l’agence d’enquête financière.

L’agence d’enquête a affirmé qu’il avait reçu en échange une importante somme d’argent, provenant du produit d’un crime.

L’application Mahadev Online Book, au centre de la controverse, est un syndicat qui organise des plateformes en ligne pour permettre aux sites de paris illégaux d’inscrire de nouveaux utilisateurs, de créer des identifiants d’utilisateur et de blanchir de l’argent via un réseau de comptes bancaires Benami, a déclaré l’agence d’enquête. allégué.

LES PROMOTEURS DE L’APPLICATION DE JEU GAGNENT RS 200 CRORE PAR JOUR

Les cerveaux de l’argent noir Sourabh Chandrakar et Ravi Uppal sont deux grands noms du monde douteux des paris en ligne, avec leur réseau non seulement en Inde, mais également aux Émirats arabes unis, au Sri Lanka, au Népal et au Pakistan.

Les deux accusés sont des résidents de Bhilai dans le Chhattisgarh et, étonnamment, jusqu’à il y a quelques années, Chandrakar dirigeait un magasin de jus, tandis qu’Uppal avait un magasin de pneus.

Avec leurs économies, les deux hommes se sont rendus à Dubaï et ont rencontré un cheikh et un ressortissant pakistanais, qui ont finalement travaillé ensemble pour ouvrir l’application de paris en ligne. Bientôt, Chandrakar et Uppal se sont fait un « nom » dans le monde des paris.

Selon l’ED, les deux hommes ont mis en place un réseau d’environ 4 000 opérateurs de panel en Inde pour les paris en ligne. Chaque opérateur comptait 200 clients qui pariaient.

Bientôt, les deux gagnaient au moins Rs 200 crore par jour.

Lorsque Chandrakar s’est marié aux Émirats arabes unis en février, il aurait dépensé Rs 200 crore en espèces pour le grand mariage. Des jets privés ont transporté des invités de l’Inde vers les Émirats arabes unis.

Les organisateurs de mariage, les danseurs, les décorateurs et autres étaient payés via les canaux Hawala.

Quatorze célébrités de Bollywood ont été invitées à se produire lors du mariage. Tous sont désormais sous le radar de la Direction de l’application des lois.

Le mois dernier, les enquêteurs ont saisi des actifs d’une valeur de Rs 417 crore lors de raids sur 39 sites à Mumbai, Calcutta et Bhopal en relation avec l’application de paris en ligne Mahadev.