New Delhi: Les comédiens Kapil Sharma et Bharti Singh chantent la chanson virale « Bachpan Ka Pyaar », comme nous tous. Le duo qui conduisait sur une autoroute dans une voiture à toit ouvrant a effrayé un fan avec leur interprétation décalée. La vidéo de la même chose a été partagée par Kapil sur ses histoires Instagram. On peut voir Bharti demander au fan qui s’enfuit de prendre au moins une photo avec eux.

« Ouais hai jaaneman. Kahaan bhaag rahi ho ? Ruko, ruko. Photo toh khichao », peut-on voir Bharti dire dans la vidéo alors qu’un fan terrifié s’enfuit des comédiens.

« Amusez-vous avec les fans », Kapil a sous-titré la vidéo et l’a partagée sur ses histoires Instagram. Il a ensuite été partagé par divers comptes de fans sur Instagram. Regardez la vidéo amusante :

Kapil Sharma et Bharti Singh seront bientôt vus dans la nouvelle saison de la comédie à succès – The Kapil Sharma Show. Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Sudesh Lehri, Chandan Prabhakar et Archana Puran Singh figureront également dans la nouvelle saison.

Découvrez la promo de l’émission :

Plus tôt, l’émission a été interrompue pendant un certain temps lorsque Kapil Sharma a pris un congé de paternité pour être aux côtés de sa femme Ginni Chatrath alors qu’elle accouchait de leur deuxième enfant – le petit garçon Trishaan. Le couple a également une fille d’un an et demi, Anayra. Le comédien a passé du bon temps avec sa famille avant de revenir avec une nouvelle saison de la série.

Kapil Sharma, ainsi que tous les autres comédiens de la série sont entièrement vaccinés contre COVID-19.