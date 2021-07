Kapil Sharma confirme le retour de ‘The Kapil Sharma Show’, partage une photo avec Krushna Abhishek, Bharti Singh, Kiku Sharda

Les fans de The Kapil Sharma Show ont de quoi se réjouir, puisque Kapil a confirmé le retour de son émission sur Instagram. Le comédien est apparu avec Krushna Abhishek, Bharti Singh, Kiku Sharda et Chandan Prabhakar dans des images de ce qui semble être le décor du spectacle repensé.

En partageant les photos, Kapil a écrit : « Nouveau départ avec tous les vieux visages #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon. » Alors que Kapil s’est arrêté avant de nommer une date alors qu’il posait avec d’autres membres de son casting, les spéculations suggèrent que cela pourrait être fin août.

Plus tôt cette année, « The Kapil Sharma Show » a été interrompu pour des raisons créatives ainsi que pour permettre à Kapil de passer du temps avec son nouveau-né. La deuxième vague meurtrière de Covid-19 a mis fin aux projets des créateurs de poursuivre le tournage en mai. Alors que les choses commencent à s’améliorer dans la ville, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’émission pourrait bientôt être de retour à l’antenne.

Il avait tweeté en mars qu’il recherchait de nouveaux talents pour son émission. «Je suis excité et heureux d’accueillir de nouveaux talents – acteurs et écrivains sur The Kapil Sharma Show. J’ai hâte de rencontrer des personnes talentueuses et partageant les mêmes idées qui ont la bonne passion pour le divertissement », avait écrit Kapil. L’acteur-comédien fait également partie de l’émission Netflix dont les détails sont gardés secrets.

Kapil et sa femme Ginni ont accueilli leur fils, Trishaan plus tôt cette année. Ils sont également parents d’une fille Anayra.