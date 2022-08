Kapil Sharma a l’air pimpant dans son nouveau look pour la prochaine saison de The Kapil Sharma Show

La star du Kapil Sharma Show, Kapil Sharma, sera bientôt de retour avec une nouvelle saison. Il a donné aux fans un aperçu de son nouveau look de la prochaine saison 4 dimanche. Le programme de comédie sera présenté en première le mois prochain.

Par rapport à la saison dernière, Kapil semble avoir perdu plus de poids dans l’image. Il était vêtu d’un pantalon noir et d’un tee-shirt noir. Il l’a terminé avec des baskets, des lunettes de soleil et un blazer blanc. Sa nouvelle coiffure a ajouté à son apparence énervée.

Partageant la photo, Kapil a laissé des indices dans la légende. Il a écrit: “Nouvelle saison, nouveau look #tkss #comingsoon.”





La troisième saison du Kapil Sharma Show s’est terminée en juin de cette année. Les nouvelles dates devraient être révélées par les producteurs. L’émission présente également, en plus de Kapil, Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Sudesh Lahiri, Bharti Singh et Sumona Chakravarti.

Plus tôt, Archana Puran Singh a fourni un aperçu des coulisses du programme avec une vidéo du tournage promotionnel.

Dans la vidéo, elle a dit : « Salut les gars, devinez où je tourne aujourd’hui… pour la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show. Je sais que vous êtes tous tellement excités de retrouver le spectacle. Nous revenons très bientôt et aujourd’hui c’est le shooting promo. Alors recherchez plus de détails sur nos publications et les histoires de l’ensemble de la distribution. Je suis tellement excité d’être de retour pour être avec vous les gars.

Elle a également montré les configurations, mais a rapidement retiré la caméra pour ne pas trop en révéler.