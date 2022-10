Kapil Dev s’est instruit sur la remarque «Ne jouez pas» aux joueurs de cricket confrontés à la pression et à la dépression

Le joueur de cricket légendaire Kapil Dev a récemment déclaré qu’il ne fallait pas jouer au cricket s’il se sentait trop sous pression. En écoutant sa déclaration, ses fans sont restés en colère, estimant que l’ancien joueur de cricket se moquait peut-être de la santé mentale. Dev a souligné qu’il n’avait jamais compris des mots tels que “pression” et “dépression”. Il a ajouté qu’il s’agissait de “mots américains” pour lui. Si les joueurs sentaient qu’il y avait de la pression à jouer à IPL, ils devraient simplement se retirer, a ajouté Dev.

Non seulement cela, mais il a également souligné comment les étudiants ressentent de nos jours la «pression». Cependant, il a admis qu’il n’avait jamais trouvé de logique derrière cela. Dès que son clip vidéo est devenu viral, le comédien Danish Sait a utilisé son compte Twitter officiel et a tourné un sketch. Dans la vidéo, on peut le voir se moquer du joueur de cricket pour ses déclarations. «L’oncle Ramamurthy est entièrement d’accord avec Kapil monsieur. Vous, les enfants, ne comprendrez jamais nos valeurs de la vieille école », a-t-il écrit dans la légende.

L’oncle Ramamurthy est entièrement d’accord avec monsieur Kapil. Vos enfants ne comprendront jamais nos valeurs de la vieille école pic.twitter.com/hGFvA0OdEh – Sait danois (@DanishSait) 9 octobre 2022

On dirait qu’il n’est pas le seul à former le célèbre joueur de cricket.

“Avec tout le respect que je vous dois, ces vétérans ne sont rien de moins que des oncles boomers dans une famille, ils devraient arrêter d’avoir une opinion sur tout car ils manquent d’empathie de base et ont une habitude très merdique de s’approprier les luttes mentales quotidiennes des gens. Merci pour 83 mais honte à toi !!” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Note à moi-même : Doit demander au danois de faire une vidéo sur les « porte-avions insubmersibles ». Plus sérieusement, Kapil Dev – grand joueur, terrible entraîneur – jouant à la tribune a rappelé l’attitude dédaigneuse du général Naravane envers le SSPT dans sa force. Triste.”

C’est encore enfantin et immature de Kapil Dev..‍♂️‍♂️ Si vous ne savez pas ce qu’est la pression, la dépression et l’anxiété, stfu et ne vous comportez pas comme un boor ffs absolu… !! https://t.co/JIVV6OjcVt – (@SaurabhTripathS) 9 octobre 2022

Absolument brillant. Expose la tragédie de @therealkapildev banaliser la santé mentale – parce qu’il le peut. Et personne n’ose lui dire de ne pas https://t.co/lEMaiQIyw2 – Ajay Kamath (@ ajay43) 10 octobre 2022

Je me suis réveillé “en prenant trop de pression”. Maintenant, pas de pression. Merci Ramamurthyavare @DanishSait https://t.co/tG5SAxMiNi – Deepa Kurup (@deepakurup) 9 octobre 2022

Très triste qu’un merveilleux joueur de cricket et gentleman comme Kapil Dev soit si ignorant. La pression dans les universités et sur le lieu de travail est réelle. La dépression est réelle. Une promenade n’aidera pas mais ne pas se brosser les dents sous le tapis, l’empathie et la thérapie aideront. Frapper les enfants n’est pas drôle et n’est JAMAIS acceptable ! https://t.co/H7VgDXbDVm – Rachna Parmar – Auteur du livre de recettes de friteuse à air (@rachnaparmar) 9 octobre 2022

Considérant cela comme un «éclairage au gaz», un utilisateur de Twitter a écrit: «L’éclairage au gaz classique de Kapil Dev ici. Je ne comprends pas quelque chose et donc ça n’existe pas.

