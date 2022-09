Kapil Dev s’associe au cabinet de conseil Grant Thornton pour lancer un événement de golf professionnel unique

La légende du cricket Kapil Dev et la société de conseil Grant Thornton Bharat se sont associées lundi pour lancer un nouveau tournoi de golf annuel, nommé Kapil Dev-Grant Thornton Invitational, présenté par DLF.

Le tournoi sera organisé en association avec le Professional Golf Tour of India (PGTI) – l’organisme officiel de sanction du jeu masculin dans le pays.

Des professionnels ainsi que des amateurs, des entreprises et des golfeurs célèbres seront vus en action lors de l’événement Rs 1 crore qui se déroulera du 27 au 30 septembre au Gary Player Course du DLF Golf and Country Club à Gurugram.

Ce sera le tout premier événement PGTI à part entière à se dérouler sur le parcours Gary Player, considéré comme l’un des parcours les plus spectaculaires et les plus stimulants au monde.

Le tournoi mettra en vedette 126 golfeurs professionnels et après deux jours, les 50 meilleurs joueurs et égalités se qualifieront pour les rondes finales.

L’événement donnera aux équipes amateurs, composées de golfeurs, de célébrités et de chefs d’entreprise, une chance de s’associer aux pros lors des rondes 3 et 4 pour concourir pour des prix d’équipe distincts.

« Je suis vraiment enthousiasmé par le tournoi et je tiens à remercier Vishesh Chandiok d’avoir partagé ma vision de la création d’un événement véritablement marquant dans l’histoire du golf en Inde. J’exprime également ma gratitude au DLF pour avoir accepté d’accueillir l’événement », a déclaré Kapil dans un communiqué.

“L’événement a été créé en gardant à l’esprit d’autres événements mondiaux exceptionnels, tels que le Pro-Am annuel de Pebble Beach sur le circuit américain PGA et le championnat Dunhill du circuit européen à St Andrews, le berceau du golf.”

Kapil, qui a dirigé l’Inde à Gloire de la Coupe du monde en 1983, est membre du conseil d’administration du PGTI et ambassadeur actif du développement du golf dans le pays.

Le PDG du PGTI, Uttam Singh Mundy, a déclaré : “Nous, au PGTI, sommes ravis d’ajouter Kapil Dev – Grant Thornton Invitational à notre programme. Nous remercions notre membre du conseil Kapil Dev d’avoir été le moteur du lancement de cet événement.

« Nous remercions également Grant Thornton Bharat et tous les autres partenaires de l’événement pour avoir contribué à la croissance du golf professionnel indien. Le format unique du tournoi est une attraction supplémentaire, car les meilleurs golfeurs amateurs s’associeront aux professionnels lors des troisième et quatrième rondes pour concourir pour des prix d’équipe distincts. »

Le tournoi fera partie d’une deuxième moitié du saison de PGTI, qui verra 14 tournois avec des prix en argent de plus de Rs 11 crore.

