Kaos, avec Jeff Goldblum, annulé sur Netflix

Un autre mord la poussière. Kaosla série Netflix inspirée de la mythologie grecque avec Jeff Goldblum, a été annulée après une saison, selon Date limite. Kaos premières sur le service de streaming en août avec des critiques largement positives (y compris de Le Club AVqui a décrit le spectacle comme «parties égales Succession, Les garçonset Hadestown» dans notre revue A-). Mais qui ne peut jamais être sûr ce qui se passe dans les coulisses du siège de Netflix. Tout comme les habitants humains de Kaos, nous sommes tous redevables aux caprices des dieux (ou dans notre cas, de l’algorithme). Et ainsi Kaos n’est plus.

Au cas où vous n’auriez pas eu l’occasion de regarder de façon excessive, Kaos suit la tension qui règne dans les rangs des dieux alors que Zeus (Goldblum) devient paranoïaque et convaincu que sa chute est imminente. Ses autres divinités et mythes incluent Janet McTeer dans le rôle d’Héra, Nabhaan Rizwan dans le rôle de Dionysus, Cliff Curtis dans le rôle de Poséidon, David Thewlis dans le rôle d’Hadès, Debi Mazar dans le rôle de Méduse et Stephen Dillane comme Prométhée. Pendant ce temps, Aurora Perrineau, Misia Butler et Leila Farzad incarnaient trois mortelles dont le destin s’alignait pour les mettre sur un chemin qui pourrait abattre les dieux pour de bon.

Le créateur de la série Charlie Covell (qui a également créé La fin du putain de monde) a teasé un arc de trois saisons pour Kaos dans conversation avec Cosmopoliteaffirmant que Netflix avait « beaucoup soutenu » la série. « Il y a certainement plus. Je ne voulais pas non plus faire une fin qui soit un cliffhanger total. J’espère que cela semble satisfaisant en tant que première saison à part entière, et qu’il y a toujours de l’espoir pour plus », a-t-il partagé. « Parce que j’aimerais vraiment faire plus et travailler avec ces acteurs et cette équipe. C’était un peu un rêve devenu réalité.

Ces sentiments ont été partagés par la star Perrineau, qui a écrit qu’elle était « fière » de son travail et de celui des acteurs et de l’équipe dans un longue publication sur les réseaux sociaux. «Quand j’ai été choisi, je ne pouvais pas croire que quelqu’un m’avait VU. Une fille qui n’est pas seulement une minorité mais aussi une survivante de l’AS – et vous me dites que quelqu’un pense que je pourrais être l’un des protagonistes d’une série, avoir une agence, ma propre mission et être suffisamment désirable pour être l’intérêt amoureux. non pas à un humain extraordinaire, mais à deux ? J’en étais digne ? Tout ce qui s’est passé à partir de ce moment-là a vraiment changé ma perspective », a-t-elle écrit en partie. «Tout le monde était brillant et unique. Chaque performance m’a surpris et excité. Je n’arrive pas à croire que je dois faire ça avec vous tous. Nous avons créé quelque chose de bizarre, sombre, hilarant, dérangé et absolument tragique, quelque chose de entièrement humain. C’est un sentiment que j’ai l’intention d’emporter avec moi.