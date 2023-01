Kaoru Mitoma à Brighton : De la thèse de dribble universitaire à la brillance en Belgique et à la finition comme Thierry Henry | Nouvelles du football

Pas plus tard qu’en octobre 2021, Kaoru Mitoma n’avait pas encore commencé de jeu depuis son déménagement en Europe. Il était prêté et sur le banc de l’Union Saint-Gilloise en Belgique. Mais avec son équipe deux buts et un homme à Seraing, ils avaient besoin de quelque chose de différent.

Mitoma est entré en jeu à la mi-temps. À temps plein, il avait inspiré un retour extraordinaire, marquant un triplé improbable dans une victoire 4-2. “C’était le spectacle de Kaoru Mitoma”, raconte Christian Burgess, le défenseur anglais de l’Union. Sports du ciel. “Il vient de les détruire.”

C’était un aperçu de ce qui devient un spectacle de plus en plus fréquent pour le public de la Premier League. Depuis qu’il a fait son entrée dans la formation de départ de Brighton lors de la raclée de Chelsea, Mitoma a été une révélation, devenant l’un des joueurs les plus excitants du moment.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaoru Mitoma a marqué un superbe but lors du match nul de Brighton à Leicester



Son premier but contre Leicester samedi était son meilleur à ce jour, trouvant le coin supérieur du filet de Danny Ward depuis l’extérieur de la surface de réparation. Leandro Trossard est parti pour Arsenal mais les supporters de Brighton sont déjà convaincus que son remplaçant peut être encore meilleur.

Mitoma a inspiré le retour aux Wolves, a marqué à domicile et à l’extérieur contre Arsenal, a commencé la récente déroute d’Everton et a de nouveau brillé en battant Liverpool. Un dribbleur qui peut glisser au-delà des défenseurs et un finisseur inhabituellement calme, le voir en plein essor est une joie.

Burgess avait prédit cet impact, qu’il s’agisse d’informer un fan de Brighton de le coller dans son équipe fantastique ou de mentionner à leur gardien Jason Steele lors d’un match de pré-saison que Mitoma était la vraie affaire. Il n’avait pas fallu longtemps à Burgess pour être convaincu.

“Je me souviens d’une de ses premières séances d’entraînement”, dit-il.

“Il était juste électrique. Ces premiers pas sont si rapides qu’il détruisait mon ami Jonas Bager. Heureusement, il faisait partie de mon équipe, alors moi et cet autre Danois Casper Nielsen nous moquions de Jonas. Il l’a dépassé trois fois. avec facilité.

“Jonas n’est pas quelqu’un que vous voulez liquider en lui faisant ça. Il était comme, ‘Regarde ça.’ La fois suivante, il a juste sorti Kaoru. Nous étions juste en train de rire parce que c’était le seul moyen de l’arrêter. Jonas, bénissez-le, n’est pas le plus rapide, mais personne n’avait vraiment de chance.

“C’était mon premier souvenir de lui. Vous pouviez voir qu’il était très bon. Il avait la capacité technique et il avait évidemment les attributs physiques. Mais il avait aussi cette froideur sur le ballon qui faisait de lui un joueur hors pair qui pouvait faire le passage.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le but de Kaoru Mitoma dans la raclée d’Everton par Brighton



Son premier but à Goodison Park était peut-être l’exemple le plus clair à ce jour de cette qualité particulière. Il n’a touché le ballon que trois fois – un pour échapper à Nathan Patterson, un autre pour sauter au-delà de Conor Coady et le dernier pour caresser le ballon au-delà de Jordan Pickford.

Comme pour son but contre Arsenal quelques jours plus tôt, Mitoma l’a passé dans le coin le plus éloigné. Il n’y a eu qu’une poignée d’exemples pour l’instant, mais il y en a eu suffisamment pour susciter une comparaison révélatrice de la part de son ancien coéquipier en Belgique.

“Il finit comme Thierry Henry”, explique Burgess. “Il est tellement nonchalant pour finir dans le coin le plus éloigné, que ce soit à l’entraînement ou dans les matchs. C’est étrange parce que la plupart des gens paniquent, mais il semble avoir tellement de temps sur le ballon dans ces situations.”

Le jeu de Mitoma ne se limite pas aux buts. Il est le seul joueur de la Premier League à se classer parmi les 10 meilleurs pour les buts marqués en jeu ouvert et les passes décisives attendues en jeu ouvert toutes les 90 minutes. En d’autres termes, personne ne marque et créer aussi régulièrement que lui.

C’est son habileté dans les situations individuelles qui lui a permis de trouver ces positions, se classant troisième pour les dribbles réussis toutes les 90 minutes cette saison. Son ancien coéquipier à Union a peut-être été le premier à être bouleversé sur le sol européen, mais il n’a pas été le dernier.

Peut-être que cela aide que Mitoma soit un étudiant du jeu, littéralement. Il a choisi de fréquenter l’Université de Tsukuba plutôt que d’entrer dans le jeu professionnel à 18 ans et c’est depuis qu’il a attiré l’attention des médias qu’il a écrit sa thèse sur l’art du dribble.

Curieusement, cela signifie qu’il avait quelque chose en commun avec Burgess, qui étudiait l’histoire à l’Université de Birmingham lorsqu’on lui proposa un contrat à Middlesbrough. Non pas que les deux hommes aient été conscients de leurs parcours similaires dans le jeu à l’époque.

“Je l’ai découvert sur les réseaux sociaux, c’est une histoire incroyable. Kaoru ne parlait pas beaucoup anglais, donc vous ne pouviez pas en savoir beaucoup sur lui. Tout ce que nous savions, c’est qu’il était venu du Japon, signé avec Brighton, et maintenant il était avec Nous ne savions absolument rien de lui.

“Mais c’était un très bon garçon, très humble et calme. Il souriait tout le temps et riait des blagues même s’il ne comprenait pas mais je pense qu’il comprenait plus qu’il ne pouvait dire. Au moins, il nous a fait croire que Mais lui soutirer des trucs était plus difficile.

“Cela a dû être si difficile pour lui parce qu’il parlait à peine anglais, donc vous n’avez pas beaucoup entendu parler de lui. Imaginez ne pas pouvoir communiquer. Mais son anglais s’est amélioré pendant son séjour à Union car c’est principalement un club anglophone. .”

En effet, ce n’est pas la seule chose qui s’est améliorée. C’est peut-être à prévoir étant donné que Mitoma n’a fait que 23 départs dans le football de ligue depuis son arrivée en Europe. À 25 ans, sa formation universitaire pourrait signifier qu’il est un développeur tardif. Il y a plus à venir.

“C’est drôle parce qu’il n’a pas commencé tous les matchs pour nous. Il avait l’habitude de venir quand l’opposition était un peu fatiguée et son rythme les faisait sortir de l’eau. Ce n’est qu’au fil de la saison qu’il a vraiment commencé dedans et a commencé à jouer 90 minutes.

“Une autre facette de lui a commencé à apparaître dans les barrages. Vous l’avez vu se battre beaucoup plus. Contre le Club de Bruges, il mettait vraiment tout son corps. Ajoutez cette attitude de vainqueur qu’il avait à sa qualité sur le ballon et vous avez un joueur spécial entre vos mains.”

Un processus similaire se déroule à Brighton. Mitoma n’a disputé un match de Premier League qu’une seule fois avant la Coupe du monde, mais l’a maintenant fait lors de quatre de ses cinq derniers matches. Cela souligne son importance croissante, le sentiment que cela pourrait être son heure.

“Le voir jouer à la Coupe du monde était la cerise sur le gâteau, vraiment. J’étais fier d’avoir joué avec lui. Il n’y avait pas d’ego avec lui, donc c’est vraiment agréable de le voir si bien à Brighton et il est toujours jeune donc il va se développer. C’est juste un joueur de haut niveau.”