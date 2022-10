Kanye Wests partage l’appel vidéo de Gigi Hadid ‘Cabbage Patch’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent Vu/SIPA/Vianney Le Caer/Invision/AP/Shutterstock

Kanye West43 ans, a continué à parler de Gigi Hadid27 ans, au milieu de leur récente querelle, lorsqu’il a partagé une vidéo controversée publiée par Banques Azealia le vendredi. Le rappeur a republié le clip, dans lequel l’autre artiste hip-hop a qualifié le modèle de « patch de chou » en la comparant à sa sœur. Bella Hadid, sur sa story Instagram. “Je suis désolé gigi mais c’est l’une des vidéos les plus drôles que j’ai jamais vues”, a écrit un utilisateur de TikTok, qui a initialement partagé la vidéo, dans la légende avec deux emojis de crâne.

Plus à propos Kanye West

@holdensmith962 je ne peux pas #bellahadid #gigihadid #azeliabanks #hadidsisters #parisfashionweek #foryou ♬ Je t’aime tellement – Le King Khan & BBQ Show

Dans le clip, Azealia a également appelé Bella “la poupée” et a dit d’autres choses assez dures. “Gigi Hadid, tu n’es pas la poupée. Bella Hadid est la poupée », a-t-elle déclaré. « Vous êtes le carré de choux. C’est la Barbie. Tu es le carré de choux. Elle a conclu en évoquant Bouquet de Brady personnages. “Elle est Marcia et vous êtes Jan,” dit-elle.

La rediffusion par Kanye de la vidéo d’Azealia intervient après que Kanye ait précédemment réagi à Gigi le traitant de « intimidateur » pour s’en être pris à Vogue éditeur Gabriella Karefa Johnson lorsqu’elle a qualifié ses chemises «White Lives Matter» pendant la Fashion Week de Paris de «violentes» et de «dangereuses», dans un article sur les réseaux sociaux. « Vous aimeriez avoir un pourcentage de son intellect. Vous n’en avez aucune idée », a écrit Gigi dans un post Instagram maintenant supprimé. “S’il y a vraiment un intérêt à l’un de vos trucs, elle pourrait être la seule personne qui pourrait vous sauver. Comme si « l’honneur » d’être invité à votre émission devait empêcher quelqu’un de donner son avis ? Mdr. Tu es un tyran et une blague.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La beauté blonde a également affirmé que le créateur de “Jesus Walks” n’avait pas traité le défunt créateur de mode Virgile Abloh “comme un ami” quand il a affirmé qu’ils étaient les meilleurs amis. Il a réagi en la qualifiant de « Karen privilégiée », dans un post. « JE NE ME FAIS PAS ENCORE FAIRE PASSER PAR HOLLYWOOD. GIGI, TU ES UNE KAREN PRIVILÉGIÉE. VOUS ÊTES NÉ AVEC UNE CUILLÈRE EN ARGENT DANS LA BOUCHE. VOUS ÊTES UN ZOMBIE », a écrit Kanye le 7 octobre, peu de temps avant sa dernière publication.

En plus de Gigi et Gabriella, Kanye a jeté de l’ombre sur Hailey Bieber, après avoir publiquement soutenu Gabriella. “THEEYY” ne veut pas que d’indéniables belles femmes noires soient placées sur leur trône légitime”, a-t-il écrit dans un post Instagram le 6 octobre. “Ils veulent le cul ringard Gigi Hadid et le travail du nez Hailey Baldloose [Bieber] se rallier derrière une évidence Corey Gamble au niveau de l’usine de l’industrie non de la mode.