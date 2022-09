Kanye West et sa fille North West assistent au défilé “Yeezy Season 8” dans le cadre de la Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 le 02 mars 2020 à Paris, France.

Kanye West, qui se fait passer pour Ye, met fin au contrat entre sa société Yeezy et Gap Inc., selon une lettre partagée par son avocat.

Cette décision intervient après que Gap n’a pas respecté ses obligations dans l’accord des sociétés, notamment la distribution des produits Yeezy dans ses magasins d’ici le second semestre 2021 et la création de magasins Yeezy Gap dédiés, selon la lettre partagée avec CNBC.

“Yeezy a informé Gap de ses inquiétudes en août et a donné à l’entreprise 30 jours désignés par contrat pour remédier à ses manquements”, a déclaré à CNBC Nicholas Gravante, un avocat de Ye. Il a déclaré que Gap n’avait pris aucune mesure concernant les préoccupations.

CNBC a contacté Gap pour un commentaire. Gravante a déclaré que la lettre de licenciement avait été envoyée à la société jeudi. Les actions du détaillant ont chuté de près de 4 %.

“Cela a toujours été un de mes rêves d’être au Gap et d’apporter le meilleur produit possible”, a déclaré Ye jeudi à “Closing Bell” de CNBC. “Évidemment, il y a toujours des luttes et des allers-retours lorsque vous essayez de construire quelque chose de nouveau et d’intégrer des équipes.”

Ye a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fixer les prix qu’il souhaitait sur ses produits, qu’il n’approuvait pas les sélections de couleurs et qu’il n’était pas satisfait des progrès réalisés dans le lancement de magasins physiques Yeezy en partenariat avec le détaillant.

“C’était très frustrant. C’était très décourageant, parce que j’ai mis tout ce que j’avais. J’ai mis toutes mes meilleures relations”, a déclaré Ye. “Notre ordre du jour, il n’était pas aligné.”

Gravante a déclaré que le non-respect de l’accord par Gap a été coûteux et que “Ye va maintenant rapidement rattraper le temps perdu en ouvrant des magasins de détail Yeezy”.

“Tout le monde sait que je suis le leader, je suis le roi”, a déclaré Ye. “Un roi ne peut pas vivre dans le château de quelqu’un d’autre. Un roi doit construire son propre château.”

Annoncé en juin 2020, le partenariat entre Gap et Yeezy devait se poursuivre jusqu’en 2026. Yeezy, détenue uniquement par Ye, recevrait des redevances et des capitaux propres en fonction des ventes. Gap a également accepté de distribuer 8,5 millions d’actions à Yeezy, certains objectifs de vente étant atteints..

Le premier produit de la gamme Yeezy Gap, une doudoune bleue, s’est vendu en quelques heures après sa sortie en ligne en juin 2021. Gap a ensuite fait la une des journaux en vendant des produits Yeezy dans son magasin de Times Square, mais la lettre de résiliation indiquait que ces produits étaient le résultat de un contrat séparé entre Yeezy, Gap et Balenciaga.

Après son lancement, Wells Fargo a prédit que le partenariat pourrait rapporter 1 milliard de dollars de ventes au cours de sa première année. Mais Gap a été aux prises avec la chute des ventes et a réduit ses perspectives financières en août. La société a reconnu des faux pas avec sa chaîne Old Navy et cherche un nouveau dirigeant depuis le départ de son PDG en juillet.

Ces dernières semaines, Ye a publiquement exprimé ses griefs avec des partenaires commerciaux. Le rappeur, producteur et designer a rendu ses querelles avec Adidas bien connues dans une multitude de messages Instagram attaquant le conseil d’administration de l’entreprise, et dans un entretien avec Bloomberg a dit qu’il était “temps pour moi de faire cavalier seul”.

“J’ai fait de l’argent aux entreprises. Les entreprises m’ont fait de l’argent. Nous avons créé des idées qui changeront les vêtements pour toujours. Comme la veste ronde, le patin en mousse, les claquettes qui ont changé l’industrie de la chaussure. Il est maintenant temps pour Ye de créer la nouvelle industrie. . Plus d’entreprises se tenant entre moi et le public”, a-t-il déclaré à Bloomberg.

Adolescent, Ye a travaillé dans un magasin Gap et a fait référence à son séjour là-bas dans les paroles de “Spaceship”, sur son album College Dropout de 2004. West et Gap auraient été en contact au sujet d’un accord potentiel depuis 2015.

– Sara Salinas de CNBC a contribué à ce rapport.