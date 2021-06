Kanye West vu sans alliance et cache tout son visage sous un masque bizarre après que Kim Kardashian pleure son divorce

KANYE West a été aperçu dehors sans son alliance alors qu’il portait un grand masque de cagoule sur tout le visage après sa séparation d’avec Kim Kardashian.

La sortie du rappeur intervient deux jours seulement après que Kim a pleuré le divorce lors d’un épisode de L’Incroyable Famille Kardashian, affirmant qu’elle avait « échoué » Kanye et qu’il « mérite une femme qui peut le soutenir ».

Coleman Rayner

Kanye a été repéré sans son alliance cette semaine après sa séparation de Kim[/caption]

Coleman Rayner

Le rappeur s’est caché le visage derrière un masque bizarre alors qu’il sortait[/caption]

Le créateur de « Yeezy », 43 ans, a été aperçu jeudi à Los Angeles portant l’étrange masque bleu et marron qui couvrait tout son visage.

Le couvre-visage présente deux images complexes de Jésus-Christ et de deux enfants portant des ailes d’ange et de multiples trous percés pour respirer et voir.

Malgré les températures torrides, Kanye était enveloppé dans une doudoune qu’il a associée à une paire de baskets Nike.

Sa sortie intervient quelques semaines seulement après Kim est tombé en panne en larmes lors du dernier épisode de KUWTK, disant à ses sœurs qu’elle avait « échoué » Kanye West et que le rappeur « mérite une femme qui peut le soutenir ».

Kim a sangloté sur le lit à côté de sa sœur Kylie Jenner, en disant : « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas », avant d’appeler Kanye un « papa incroyable ».

« Et il a fait un travail incroyable », a déclaré Kim, ajoutant: « Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements et aller dans le Wyoming pour être avec lui et le suivre partout.

Coleman Rayner

Le masque de Kanye comportait deux images complexes de Jésus-Christ et quelques trous pour respirer[/caption]

Coleman Rayner

Le rappeur semblait essayer de garder un profil bas dans son masque facial[/caption]

Coleman Rayner

Kanye manquait son alliance pour la sortie[/caption]

La sortie de Kanye intervient également peu de temps après ce qui aurait été la sienne et celui de Kim septième anniversaire de mariage le 24 mai.

L’ancien couple a plutôt passé la journée à part, avec la star de télé-réalité, 40 ans, passant la nuit à flots de larmes en regardant la quatrième saison du drame dystopique, The Handmaid’s Tale.

Kanye et Kim se sont mariés à Florence, en Italie, en 2014, alors qu’ils ont passé six ans mariés et ont accueilli quatre enfants au cours de leur relation.

Mais la star de L’Incroyable Famille Kardashian a demandé le divorce en février, après des mois de spéculations selon lesquelles leur relation avait tourné au vinaigre.

Le couple aurait du mal avec leur relation depuis un certain temps, leurs problèmes s’aggravant pendant la pandémie.

YouTube / E!

Kim a passé son septième anniversaire de mariage à pleurer après sa séparation de Kanye[/caption]

YouTube / E!

Kim a demandé le divorce en février après que sa relation avec Kanye se soit détériorée[/caption]

Le rappeur aurait mis sa femme en colère alors qu’il se lançait sur Twitter et se confiait sur des situations familiales personnelles au cours de sa la campagne présidentielle.

Malgré les larmes récentes de Kim, une source a déclaré Gens que la fondatrice de SKIMS «se débrouille bien» après avoir initialement «lutté» plus tôt cette année lorsqu’elle a demandé le divorce.

L’initié a ajouté: « Elle a parcouru un long chemin depuis qu’elle a demandé le divorce, cependant. Elle est très heureuse et convaincue d’avoir pris la bonne décision.

Kim et Kanye sont parents de quatre enfants, leurs filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et leurs fils Saint, cinq ans, et Psalm, deux ans.

Getty

Kim et Kanye veulent la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants[/caption]

PA

Kanye séjourne actuellement dans son ranch de 28 000 000 $ du Wyoming tandis que Kim et les enfants sont à LA[/caption]

L’ancien couple veut la garde légale et physique conjointe de leurs enfants et s’engage à coparentalité ensemble, ont déclaré des sources TMZ.

La source a ajouté que tous les enfants « se portent bien » malgré la récente séparation de leurs parents.

Kim et les enfants vivent toujours dans le manoir de Los Angeles qu’ils partageaient avec Kanye, tandis que le rappeur aurait l’intention de rester dans l’ouest dans son ranch de 28 000 000 $ du Wyoming parce que c’est « bon pour sa santé mentale ».

Un initié a dit Nous hebdomadaire: « Le Wyoming est aussi un endroit formidable pour la santé mentale de Kanye.

« Il est devenu obsédé par l’idée de commencer une escapade d’artistes dans le Wyoming où il pourrait se concentrer sur sa musique, sa mode et son art.

« Kanye aime ses enfants et ils viennent lui rendre visite, mais Kanye a estimé qu’il ne pouvait pas créer aussi bien à LA, la nature expansive et l’intimité l’ont aidé à être inspiré.

« Kanye aime aussi que tous ceux qui viennent au ranch soient là pour les affaires ou pour l’art. »

La star prévoit de faire de son ranch du Wyoming et de son église d’Atlanta ses résidences principales après la finalisation de son divorce.