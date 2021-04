KANYE West a abandonné le jeu des influenceurs en affirmant qu’il voulait «sortir avec un artiste» après son divorce.

Le rappeur a dépassé les selfies et les séances photo alors qu’il cherche un partenaire plus créatif.

Kanye, 43 ans, a déjà commencé à penser à la vie de célibataire, a récemment déclaré un initié Page six.

Le père de quatre enfants veut être «avec un artiste et une personne créative», a expliqué la source, pour «qu’ils puissent se parler la même langue».

Cependant, la star controversée a clairement indiqué que tout le monde ne pouvait pas entrer dans la place de Kim Kardashian, comme il l’a déjà dit. GQ: «Je suis Michel-Ange. Je suis Picasso.

«Je suis incontestablement, sans aucun doute, le plus grand artiste humain de tous les temps. Ce n’est même pas une question à ce stade. C’est juste un fait.

Malgré le retour de son mari dans le monde des rencontres, Kim, 40 ans, a réorienté son attention vers ses enfants et sa carrière.

La source a poursuivi en disant que la fondatrice de KKW Beauty avait «refait son image de mère dévouée» et qu’elle cherchait à «éventuellement entrer en politique», alors qu’elle prépare son diplôme en droit.

«Elle ne sort avec personne parce que si elle l’était, ce serait un changement de carrière. Elle ne peut pas aller au restaurant maintenant à des rendez-vous et avoir des paparazzi [due to the pandemic].

«Elle ne peut pas sortir tranquillement; elle ne comprend même pas à quoi cela ressemblerait », ont-ils expliqué.

Le statut de Kim ne rendra pas les rencontres faciles, cependant, comme ils ont ajouté: « Nous parlons de quelqu’un qui est déjà l’une des personnes les plus célèbres au monde … elle n’a besoin de personne pour la rendre plus célèbre. »

le L’incroyable Famille Kardashian’La star de s a demandé le divorce de l’entrepreneur Yeezy en février, malgré des mois de tentative de réconciliation.

Selon TMZ, le lauréat du Grammy Award a a déposé une demande de garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants.

cependant, North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, et Psalm, 1, résideront probablement avec leur mère la plupart du temps.

Kanye a demandé qu’il ne soit pas responsable de la pension alimentaire pour époux, ce que son ex-femme aurait accepté.

Le Sun a révélé en exclusivité en février que Kim et Kanye diviser leur fortune combinée de 2,1 milliards de dollars de manière égale.

Le producteur de disques a demandé à chaque individu de payer ses propres frais juridiques, bien que Forbes rapporte qu’il valait 1,3 milliard de dollars.

Le chanteur de Jesus Is King a récolté l’argent de son empire musical, de la ligne Yeezy et de la marque de chaussures.

Kim, qui a également récemment atteint le statut de milliardaire, a accumulé sa fortune grâce à «de l’argent provenant de la télé-réalité et des contrats d’approbation, et un certain nombre d’investissements plus modestes».

La bientôt divorcée à trois reprises a eu du mal à maintenir son mariage à flot pendant la courte campagne de Kanye pour la présidence et les explosions publiques gênantes.

Selon un initié, un prenup était déjà arrangé, poussant le processus de règlement.

Une autre source s’est récemment entretenue HollywoodLife à propos des efforts de coparentalité du couple, car ils ont révélé que Kanye essaie de voir les enfants uniquement selon «son emploi du temps».





«Kim les emmènera au Wyoming pour une nuit ou il sortira en Californie pour quelques jours et restera avec des amis.

«C’était leur routine. C’est vraiment sur son emploi du temps, ce qui peut être frustrant », ont-ils avoué.