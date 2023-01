Kanye West va rencontrer la famille de sa femme en Australie : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : @CelebCandidly/ Ronflex / MEGA/ Christopher Peterson / SplashNews.com

Rencontrer les parents! Kanye West aurait mis en place des plans pour rencontrer ses nouveaux beaux-parents après son mariage secret Bianca Censori, designer architectural en chef de YEEZY d’Australie. Le rappeur controversé devrait s’envoler pour Melbourne “pour rencontrer sa famille”, selon un rapport de Le héraut le dimanche 22 janvier. Le couple « passera du temps à Ivanhoe, à l’est du CBD, où Censori a grandi », a ajouté la source du point de vente.

La famille de Bianca pourrait en effet accueillir le rappeur “Famous” à bras ouverts, car ils ont déjà rompu leur silence sur les nouvelles du mariage et l’ont qualifié d'”excitant”. Une des sœurs de Bianca, Angelina Censori, est allé de l’avant et a renversé le thé la semaine dernière avant de demander un peu d’intimité pour que tout s’écoule pour la famille. “C’est une nouvelle très excitante pour ma sœur et la famille, mais nous choisissons d’avoir un peu d’intimité pour le moment”, a-t-elle déclaré au Soleil héraut. Alyssia Censoril’une des cousines de Bianca, a ajouté qu’elle était “super heureuse pour eux deux”.

Les déclarations de la famille sont intervenues un jour après que le gagnant d’un Grammy, 45 ans, et le magnifique designer, 27 ans, auraient emporté leur romance brûlante dans le luxueux complexe d’Armangiri pour une lune de miel. Situé sur 600 acres dans le Grand Circle of National Parks and Monuments de l’Utah, cet endroit incroyable était l’endroit idéal pour une célébration privée. Le refuge haut de gamme est également une expérience de détente avec son tarif moyen de 5 000 $ la nuit.

Pendant ce temps, l’ex de Kanye, Kim Kardashian, ne semble pas affectée par l’union surprise. “Kanye n’a pas dit à Kim avant de se marier, donc elle ne sait pas si c’était légal mais elle entend dire que ce n’était qu’une cérémonie”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie. “Elle s’en fiche de toute façon et n’y pense pas. Kim ne se soucie pas de ce qu’il fait de sa vie amoureuse, tant qu’il s’acquitte de ses devoirs de père envers leurs enfants.

Kim a demandé le divorce de Kanye en février 2021 après six ans de mariage, invoquant des “différences irréconciliables”. Le couple, qui partage des filles Nord9 et Chicago4 et fils Saint6 et Psaume, 3, ont maintenant réglé tous les détails. Selon le règlement final obtenu par HollywoodLa Vie, Kim et Kanye obtiendront la garde partagée avec “l’égalité d’accès” à leurs 4 enfants, tandis que Kim recevra 200 000 $ par mois en pension alimentaire. Quant à la pension alimentaire pour époux, chaque partie y a renoncé dans le contrat de mariage.

